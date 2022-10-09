5 методов похудения, которые не работают: чему верить не стоит

Получить отличную фигуру и отличное здоровье - мечта практически любого человека. Для достижения этой мечты люди готовы проводить различные эксперименты со своим телом, ограничивать себя в пище и садиться на самые невероятные диеты. Но есть способы похудения, которые совершенно не работают, а порой еще и вредят здоровью.

Каким 5 мифам о похудении верить не стоит - читайте в материале ниже.

Только овощи и фрукты

Миф о лишнем весе из-за большого количества мяса в рационе существует во многих странах мира. Но это верно лишь частично. Однако люди начинают исключать мясо из рациона и налегают на овощи и фрукты.

В долгосрочной перспективе это действительно поможет немного откорректировать свой вес. Но при этом организм не будет получать достаточное количество белка, а вот углеводов будет сверх нормы.

Поэтому не стоит придерживаться такой диеты, а особенно - мужчинам. Дело в том, что при отсутствии мяса в рационе начинает снижаться количество очень важного гормона - тестостерона.

Нехватка белка может вызвать головные боли, выпадение волос, проблемы с пищеварением. Поэтому стоит сбалансировать рацион, чтобы в нем было достаточно белков, жиров, углеводов и клетчатки.

Отказ от ужина

Вместо ужина - стакан воды или яблоко. Если не успели поесть до 6 вечера (или 7 вечера) - ложиться спать голодными. Эффективность такой диеты имеет результаты только в самом начале.

А когда нужный вес достигнут, происходит срыв и ужины снова появляются в распорядке дня. И это ведет не только к возвращению килограмм, но и к быстрому набору дополнительных.

Организм при диетах делает запас жировых отложений на случай очередного дефицита пищи. Когда запас уже есть, эффективность похудения путем отказа от ужина, снижается и организм неохотно расстается со своими запасами. Тем более, что уснуть на голодный желудок тяжело, особенно в холодное время года.

Специалисты рекомендуют не отказываться от ужина полностью, а сделать его более полезным и одновременно с этим легким.

Безуглеводная диета

Отказ от углеводов, кардиотренировки, силовые упражнения и прием жиросжигающих препаратов - основа безуглеводной диеты, которую еще называют сушкой. Считается, что такой способ за несколько месяцев превратит тело в идеал.

Но на самом деле за короткий промежуток времени достичь значимых результатов не удастся. Все, чего можно достигнуть - это избавления от нескольких килограмм и проблем с обменом веществ.

Правильная углеводная диета предусматривает строго нормированное употребление в пищу углеводов, жиров и белков. Такая диета составляется для каждого человека индивидуально - на основе веса, возраста, способа жизни. И только профессиональным тренером или диетологом.

Использование корсета

Реклама специальных корсетов утверждает, что уже через месяц объем талии сократится на 3-5 см и даже уйдут жировые отложения. Но на самом деле достичь таких результатов невозможно даже при 6 месяцах беспрерывного ношения такого корсета.

А вот проблемы со здоровьем могут появиться - корсеты сдавливают артерии и сосуды, внутренние органы, приводят к обезвоживанию. И организм получит колоссальный стресс.

Чудо-таблетки для похудения

Самый опасный способ похудеть - это с помощью чудо-таблеток, которые продают в интернете. В рекламе таких препаратов указано, что вес снизится буквально за несколько недель. И стоимость таких таблеток - просто космос.

Но увы, похудеть и стать здоровее с их помощью точно не получится. Сначала пару кг действительной уйдет, а потом они вернутся, и вы снова начнете набирать вес. А вместе с лишними килограммами могут появиться и проблемы со здоровьем.

Большинство таких таблеток и порошков выпускают малоизвестные компании. Никаких исследований и испытаний они не проводят. Что именно входит в состав этих таблеток - обычно держат в секрете. И есть риск, что компоненты могут быть опасными для здоровья.