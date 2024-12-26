5 материалов, которые делают вид вашего интерьера дешевым

Чувствовали ли вы, что ваш интерьер выглядит не так, как вы мечтали, даже после усердных усилий и затрат? Причиной этого могут быть определенные материалы, которые создают впечатление дешевизны и лишают ваше пространство изысканности.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти материалах, которые лучше избегать, если вы стремитесь к элегантному виду вашего дома.
Ламинат - это бюджетный материал, который многие выбирают из-за его практичности. Однако, если его текстура слишком искусственная или с неестественными оттенками, он может выглядеть дешево. Слишком яркие "деревянные" узлы или блестящая поверхность нарушают эстетику помещения.
Чтобы избежать этого, выбирайте ламинат с матовой поверхностью и естественными цветами. Альтернативой могут быть виниловые или инженерные полы, которые выглядят более реалистично. Инвестиция в качественный материал сделает ваш интерьер стильным и долговечным.
Пластиковые плинтусы часто используют из-за их низкой стоимости и легкости монтажа. Однако они редко вписываются в стильный интерьер, особенно если выглядят слишком тонкими или имеют ненатуральный блеск.
Такой элемент сразу выдает бюджетность ремонта и занижает визуальное качество пространства. Вместо этого можно выбрать деревянные или МДФ-плинтусы, которые красят в тон стен. Они добавляют интерьеру изысканности и завершенности. Помните, что даже мелкие детали могут значительно повлиять на общий вид.
Материалы, которые имитируют мрамор или камень, становятся популярными в современном дизайне. Однако дешевые версии часто имеют неестественный узор, слишком яркие цвета или пластиковый блеск.
Они не добавляют роскоши, а наоборот, делают интерьер неестественным и дешевым. Лучше выбрать качественную имитацию из керамики или кварца, которая выглядит аутентично.
Если бюджет ограничен, можно остановиться на однотонных материалах без лишнего рисунка. Помните, натуральность всегда выглядит дороже.
Шторы - это ключевой элемент, который формирует атмосферу вашего пространства. Однако тонкие синтетические ткани, такие как полиэстер, часто выглядят дешевыми и неопрятными. Они плохо пропускают свет и создают впечатление неприхотливости.
Выберите шторы из льна, хлопка или плотного сатина, которые имеют приятную текстуру и выглядят роскошнее. Даже простые однотонные варианты из качественной ткани сделают комнату более стильной. Инвестируя в текстиль, вы создаете основу для элегантного интерьера.
Глянцевые пластиковые поверхности были популярными в 2000-х годах, но сегодня они выглядят устаревшими. Такой материал быстро затирается, теряет свой блеск и добавляет пространству дешевизны.
Вместо этого выбирайте матовые или полуглянцевые поверхности, которые выглядят дороже и современнее. Дерево, металл или качественная фанера - это более удачные варианты для мебели.
Они создают впечатление прочности и эстетичности. Отказ от глянцевого пластика поможет сделать ваш интерьер более стильным и гармоничным.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Apartment Therapy, Homes and Gardens, Lifehacker.