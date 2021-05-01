5-річна українська Рапунцель продала свої коси, щоб допомогти онкохворому хлопчику (відео)
Маленька дівчинка з Вінниці погодилася зрізати своє довге волосся заради благодійності. 5-річна Таня Посоюзна витратила гроші, отримані за продаж коси, на купівлю спеціального харчування для 10-річного хлопчика з важким онкологічним захворюванням.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Мала каже, що мріяла стати Рапунцель, адже своє волосся ніколи не стригла. А ось її мамі Анастасії, щоб заплести густе та кучеряве волосся дочки в косу, доводилося витрачати багато часу. У підсумку дівчинка задумалася, чому б не стати Білосніжкою, і вирішила змінити імідж.
"Коли зайшла мова, щоб підрізати волосся, ідея виникла миттєво. (Отримані) кошти за волосся ми вирішили передати в онкоцентр", - розповіла мама крихітки.
Дівчинка захотіла пожертвувати гроші за свої коси 10-річному Артему Білоусу, у якого лейкоз, і крім хіміотерапії він вимагає спеціального догляду.
Хлопчик пережив кілька блоків хіміотерапії, і зараз у нього є порушення вуглеводного обміну і затримка фізичного розвитку, каже лікар-гематолог Вінницької дитячої лікарні Ольга Кузь.
Тетянці в перукарні сподобалося, адже дівчинка стриже волосся вперше.
Мала з зачіскою каре і лялькою в руках отримала в салоні краси за своє волосся трохи понад 2 тисячі гривень, і вирушила до лікарні, щоб віднести для Артема подарунок - спеціальне харчування.
Мама відвички щаслива, що дочка стала волонтеркою в п'ятирічному віці.
"Хочу, щоб якщо у людей є можливість допомогти, щоб допомагали. У нас немає можливості грошима, та якщо є можливість волоссям, то ми це використали", - сказала вона.
Тетянка пообіцяла і надалі займатися благодійністю, а також обов'язково відвідає Артема, коли він одужає.
Відео: 5-річна Тетяна з Вінниці продала волосся і витратила гроші на благодійність
Зауважимо, що діти допомагають таким чином іншим людям, які страждають від онкології, не вперше. Так,раніше юна одеситка відрізала волосся заради перуки для хворої на рак дівчинки.
Нагадаємо також, що нещодавно українцям розповіла історію дивовижної дівчинки, яка 11 років бореться з раком.