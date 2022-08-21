5-річна українка стала рекордсменкою та допомогла ЗСУ: що зробила маленька героїня

П'ятирічна Марія Макєєва з Кривого Рогу стала наймолодшою волонтеркою, яка виступила та зібрала для нашої армії 35492 гривень.
Про маленьку героїню розповіла у Facebook керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
Національний Реєстр Рекордів визнав 5-річну Марію Макєєву з Кривого Рогу наймолодшою волонтеркою, яка своїм виступом зібрала для потреб ЗСУ суму 35 492 грн.
Дівчинка під музичний супровід свого старшого брата Олександра (який, до речі, також рекордсмен України в іншій номінації) виконувала українські пісні у центрі Львова, куди вони з мамою тимчасово переїхали під час війни.
Виступ маленької рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини. Спочатку діти мріяли зібрати кошти на бронежилет, але, як з'ясували батьки, на той момент на передовій дуже були потрібні тепловізійні приціли. Тому за допомогою волонтерського фонду, який у дитячі кошти ще додав певну суму, було придбано тепловізор INFIRAY СL35 M та передано нашим бійцям на передову.
Наймолодша в Україні волонтер зі своїм братиком планують ще виступити та зібрати кошти на потреби ЗСУ.
Діти мріють лише про одне, аби скоріше закінчилася війна в Україні.
Нагадаємо, що хлопчик із США зібрав для українських дітей 25 тисяч доларів.
А також ми писали, що 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч для ЗСУ.