5 легких способов добавить хюгге в свой дом: искусство уюта холодного времени года

Хюгге - это не просто стиль, это образ жизни, приносящий подлинное ощущение счастья и гармонии. Датская философия хюгге сосредоточена на простых радостях, тепле и комфорте. Этот стиль помогает создать в доме атмосферу, где каждый момент становится особенным. Хотите узнать, как воплотить хюгге в интерьере своего дома?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти основных принципах, которые помогут вам создать настоящий дом для души.
В центре хюгге - комфорт, приглашающий к отдыху и расслаблению. Вообразите вечер в теплом кресле, завернувшись в мягкий плед с чашкой горячего чая. Важно, чтобы ваш интерьер буквально говорил: "Расслабься и наслаждайся!" Это легко сделать с помощью текстиля: пледы, подушки и коврики - это ваши лучшие друзья.
Что следует добавить:
Хюгге - это о гармонии с природой, и природные материалы прекрасно это отражают. Деревянная мебель, камень, лен и шерсть помогут наполнить дом естественным теплом. А как насчет комнатных растений? Они придадут свежести и жизни каждому уголку вашего пространства.
Необходимые элементы:
Свет - это настоящая магия в хюге. Оно должно быть теплым, мягким и рассеянным, чтобы создать уют и покой. Свечи, маленькие лампы и светодиодные гирлянды станут вашими главными союзниками в борьбе за атмосферу. Тусклый свет создает чувство защищенности и покоя - именно то, что нужно для долгих осенних вечеров.
Как создать атмосферу:
Минимализм и функциональность - вот что стоит за дизайном в стиле хюгге. Простота линий и многофункциональность мебели помогут вам не только сохранить чистое пространство, но и создать атмосферу, где каждый предмет имеет свое место и предназначение. Все должно быть удобно, легко и практично.
Что следует сделать:
Хюгге - это о вещах, имеющих значение. Ваш дом должен быть отражением вас, поэтому не стесняйтесь добавлять личные детали, делающие особым пространство. Любимые книги, семейные фотографии, сувениры из путешествий - все это придает теплу и душевности вашему дому.
Как добавить тепла:
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Apartment Therapy, Southern Living, Forbes Home.