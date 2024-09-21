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5 легких комедий, которые точно вас рассмешат. Подборка для компаний и просто хорошего настроения

Что посмотреть с друзьями (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Фильмы, особенно если они интересные и веселые, способны поднять настроение и просто подарить возможность круто провести время. И если вы не знаете, чем заняться вечером - посмотрите легкую комедию, это всегда самый лучший вариант.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 смешных фильмов на любой вкус, среди которых вы найдете сюжеты с разными героями и ситуациями.

"Брюс Всемогущий"

Этот фильм не зря считается культовым. Комедия с Джимом Керри заставит вас хохотать, но при этом сюжет заставит о многом задуматься. Забавная история о мужчине, внезапно получившем "должность" Бога, точно должна быть в вашем списке фильмов, которые нужно посмотреть.

 

"Дюплекс"

В центре сюжета оказалась пара. Мужчина и женщина покупают дом, но "бонусом" к нему идет старенькая соседка. И никто не мог даже вообразить, на что способна эта бабушка. Смешные сцены поднимут вам настроение, а Дрю Бэрримор и Бен Стиллер в главных ролях едва ли разочаруют.

 

"Безумная парочка"

Комедия с Шарлиз Терон расскажет о неудачнике, который внезапно встречает женщину, которая была его няней. Но сейчас она зарабатывает на жизнь совсем по-другому и стала очень влиятельной. И вместе они окажутся в очень смешных ситуациях.

 

"Девушка без комплексов"

Фильм с Эми Шумер заставит вас смеяться до слез. Главная героиня внезапно становится очень уверенной в себе, но все вокруг точно с ней не согласны. Впрочем, это не останавливает женщину на пути к счастью.

 

"Очень плохие мамочки"

Комедия с Милой Кунис и Кристен Бел расскажет о компании женщин, погрязших в быту и посвятивших себя детям. И однажды они понимают, что им все надоело. Мамочки врываются в веселую жизнь и ничто их не остановит.

 

Напомним, ранее мы уже называли 5 новых мини-сериалов с классным сюжетом.

Кроме этого уже появилась подборка 5 старых голливудских лент, которые стоит посмотреть всем.

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