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5 шагов, которые помогут вам правильно изменить свое питание без стресса

Как перейти на новое питание без стресса (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Смена питания - это большой психологический стресс и нагрузка для вашего организма. А формирование привычки правильного питания - это процесс, требующий времени и усилий.

Какие пять шагов помогут вам правильно изменить свое питание без стресса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольги Безуглой в Instagram.

Планирование питания

Составляйте еженедельное меню и списки покупок, которые включают в себя здоровые ингредиенты. Планируя свои приемы пищи, вы избежите импульсивных покупок нездоровых продуктов и переедания.

Постепенные изменения

Добавляйте изменения в свой рацион постепенно. К примеру, начните с отказа от сладких газированных напитков, заменяя их водой или травяными чаями, затем постепенно добавьте больше овощей и фруктов к каждому приему пищи.

Здоровые заменители

Найдите здоровые альтернативы любимым блюдам. Если вы любите чипсы, попробуйте вместо них хрустящие овощи с хумусом. Если у вас есть слабость к сладкому, выбирайте натуральные источники сладостей, таких как фрукты или темный шоколад.

Слушайте свой организм

Научитесь распознавать чувство голода и сытости. Вместо того чтобы есть по графику или стресс, старайтесь есть тогда, когда вы действительно голодны, и останавливаться, когда чувствуете, что наелись.

Поддержка и подотчетность

Поделитесь своими целями с друзьями или членами семьи, которые могут оказать поддержку и помочь вам отвечать за соблюдение здоровых привычек. Можно вести дневник питания, чтобы отслеживать свой прогресс.

"Помните, что формирование привычек - это процесс, и могут понадобиться недели или даже месяцы, чтобы новое поведение стало частью вашей повседневной жизни. Будьте терпеливы и прощайте себе возможные отступления, фокусируясь на постоянном прогрессе, а не на совершенстве", - советует специалист.

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