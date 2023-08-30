5 цветов, в которые никогда не стоит красить ванную комнату
Ванная комната - это то место, где человек каждый день проводит много времени. Однако, на атмосферу влияет цвет стен, который еще и может ухудшать самочувствие.
Об этом пишет Homes & Gardens.
Зеленый
Многие думают, что зеленый цвет станет отличным выбором для окрашивания ванной комнаты. Однако из-за его ассоциации с природой - это плохой выбор.
"Это зависит от типа ванной комнаты и экспозиции окон, но зеленый цвет обычно не стоит выбирать", - говорят эксперты Кайли Джексон и Эйлин Уоррен.
К тому же такой цвет может зрительно уменьшить ванные комнаты, которые обычно и так небольшие.
Зеленый цвет ванной комнаты (фото: freepik)
Красный
Дизайнеры говорят, что красный можно выбирать для всех помещений, кроме ванной. Яркие цвета могут уменьшать пространство.
"Интенсивные, яркие цвета могут казаться слишком мощными в ограниченном пространстве, например, в ванной", - сказали эксперты.
Поэтому красный в интерьере лучше использовать аккуратно и только в качестве акцентов.
Красный цвет комнаты (фото: freepik)
Белый
Такой цвет успокаивает и смотрится очень стильно. Однако дизайнеры интерьера рекомендуют быть аккуратными со светлыми оттенками.
"Ярко-белый цвет лучше не выбирать для ванной, поскольку на нем очень видны пятна, и он нуждается в большем уходе", - рассказала стилист Анджела Хамви.
Лучше выбрать серый, голубой или бежевый цвет.
Белый цвет ванной комнаты (фото: freepik)
Синий
Синий цвет, если его много, может создавать мрачную атмосферу. Лучше совмещать его с теплыми и светлыми оттенками.
"Мы специально рекомендуем избегать насыщенных основных цветов, таких как красный, желтый или синий, которые могут зрительно шокировать", - говорит дизайнер.
Синяя ванная комната (фото: freepik)
Черный
Черный цвет стен в ванной может быть слишком темным. Также такой цвет может влиять на самочувствие.
"Темные цвета также не идеальны для ванной комнаты, поскольку они могут испортить настроение и визуально снизить пространство", - говорит эксперт Анджела Хамви.
Черная ванная комната (фото: freepik)
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