5 главных украинских оберегов, защищавших от всех бед

Куклы-обереги и мотанки

Кукла-мотанка - один из древнейших украинских оберегов, защищавший от злого глаза и невзгод. В колыбель младенца клали мотанку, сделанную из старых вышитых рубашек, чтобы защитить ребенка от плохих людей и дурных мыслей.

Лица у куклы не было - его заменяли вышитым или намотаным крестом, ведь считалось, что кукла с лицом может навредить. Мотанка выполняла важную роль в обрядах и ритуалах: ее клали на колени невесте, чтобы уберечь от зависти, а также использовали в других важных моментах жизни.

Среди обрядовых кукол были также крупяничка, наполненная изобилием, вепская кукла для охраны детей, пеленушка для младенцев, кукла-бажанка, которую прятали подальше от человеческих глаз, чтобы исполнить самые заветные мечты, и многие другие.

Куклы-крупянички (фото: Википедия)

Писанка

Писанка - это еще один важный оберег, символизирующий жизнь и плодородие. Издавна яйцо считалось символом Солнца, а писанки украшали всевозможными узорами, означавшими Вселенную, бесконечность жизни и силы природы.

С приходом христианства на писанках появились символы креста, веточки вербы и весенней зелени. Писанки рисовали как на добро, так и на защиту от зла: их клали в люльку для здоровья ребенка, в поле - для хорошего урожая, под порог - для защиты хозяйства.

Писанка-памятник на Хортице (фото: Википедия)

Растения-обереги

Наши предки верили в магическую силу растений, не только лечивших, но и защищавших от злых сил. Полынь, чеснок, осина, ива и калина - все они обладали обереговыми свойствами.

Полынь защищал от русалок, чеснок отгонял зло и нечисть, его часто зашивали в рубашки младенцам или вплетали в венки невесты. Ветками вербы били на Вербное воскресенье для здоровья и силы, а калину использовали для украшения свадебных караваев и жилищ.

Калина (фото: Википедия)

Рушник

Рушник - это один из важнейших оберегов дома и семьи. Он сопровождал украинцев во всех знаковых событиях: крещение, свадьбу, похороны. Рушник украшал божницу, висел над окнами и дверью, чтобы защитить дом от зла.

Узоры на рушниках имели глубокое значение: древо жизни символизировало семью, солярные знаки - связь со Вселенной, а калина - любовь и верность. Рушник был символом трудолюбия хозяйки и оберегал дом от невзгод.

Рушники в реконструкции украинского дома (фото: Википедия)

Вышиванка

Вышиванка - это не только одежда, но и настоящий оберег. Каждый символ, вышитый на рубашке, имел защитное значение: отгонял зло, сохранял здоровье, приносил счастье.

Вышивали вышиванку с определенными обрядами, часто в четверг, считавшуюся лучшим днем для создания оберега. Венчальная рубашка защищала невесту от злого глаза и сохранялась всю жизнь, одевалась только в самые важные моменты. Вышиванка стала символом родовой памяти, связи с предками и духовной защищенности.

Карта разновидностей украинской вышивки (фото: Википедия)