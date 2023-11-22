5 главных тенденций в интерьере дома, которые будут очень популярны в 2024 году

Пропитка цветом

"Этот метод предполагает использование одного цвета или оттенков из одного семейства, задающего тон вашему пространству. Пропитка цветом предлагает уникальную эстетику, независимо от того, хотите вы создать спокойную и гармоничную атмосферу или смелое, яркое высказывание", - объясняет дизайнер Иоганна Константину.

По ее словам, количество поисковых запросов об этой технике за последний год выросло на 306%.

"Чтобы добавить насыщенный цвет в свой дом, начните с выбора доминирующего цвета, а затем добавьте разные оттенки, чтобы создать глубину. Например, если синий является вашим основным цветом, добавьте более светлый и темный оттенки синего для контраста", - советует эксперт.

Ретро интерьеры

Ретро интерьеры - это тенденция дизайна, которая приобрела обороты за последний месяц.

"Чтобы принять эту тенденцию, начните с выбора конкретного десятилетия, каждое из которых имеет свои особенности. Например, если вы выбираете 1970-е годы, ключевыми элементами, на которые стоит обратить внимание, являются приглушенные землистые тона, мебель с яркими узорами, ковровое покрытие, геометрические журнальные столики и полосатые шторы", - говорит Иоганна.

Также дополнить интерьер можно винтажными аксессуарами - лампами, телефонами, ретро произведениями искусства, телевизорами и классическими часами. Это придаст простору аутентичности.

Бархатные материалы

По словам эксперта, уже сейчас бархат является одним из доминирующих запросов у Google. Этот материал известен своей богатой текстурой, он может придать пространству изысканность.

"Введите бархат через мягкую мебель, такие как диваны, кресла, обеденные стулья, шторы и постельное белье, как изголовье и пододеяльники. Однако, если вы хотите представить их как акценты, то меньшие элементы, такие как подушки или пледы, будут лучшим вариантом", - говорит дизайнер.

Она советует выбирать оттенки, дополняющие ваш декор. Популярным выбором являются нейтральные тона, такие как темно-серый, темно-синий или насыщенные тона, такие как изумрудно-зеленый и королевский синий.

Мебель с бархатным покрытием придаст вашему дому изысканности (фото: Freepik)

Металлическое золотое покрытие и акценты

Ввод металлических акцентов через такую мебель, как журнальные столики, является прекрасным способом украсить гостиную или спальню. Эксперт также порекомендовала взять с позолотой люстры или лампы, или даже зеркала и фоторамки, чтобы придать элегантности.

"Если вы хотите подчеркнуть уже имеющийся декор с помощью золотистой отделки, то отличной отправной точкой может стать установка ручек золотых тонов на шкафах и ящиках. Аксессуары, такие как вазы, подносы или статуэтки, "разбросанные" по дому, также могут объединить дизайн", - говорит Иоганна.

Фиолетовые интерьеры

"Фиолетовый - это универсальный цвет, который может вызвать ощущение роскоши, креативности и спокойствия, в зависимости от оттенка и способа его использования. От глубоких и капризных фиолетовых, таких как баклажан или слива, до более светлых лавандовых или сиреневых оттенков. Выберите подходящий оттенок, что подходит к вашему стилю и настроению, которое вы хотите создать в своем пространстве", - говорит дизайнер.

В фиолетовый цвет можно покрасить стены или выбрать темно-фиолетовый цвет для акцентной стены или выбрать полный образ.

"Подумайте об использовании фиолетового цвета в мебели и текстильных деталях, таких как диван, шторы или ковры. Не забывайте дополнять цвет природными элементами, такими как дерево или бежевым текстилем, таким как ковры, чтобы создать сбалансированный вид", - говорит эксперт.