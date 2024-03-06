5 хороших фильмов о любви с разницей в возрасте

Прости за любовь

В картине мы видим 37-летнего красавца, по имени Алекс, который ведет себя как подросток и не желает взрослеть. Он расстается со своей "вечной невестой" Еленой. Он "крутится" на работе и в жизни. Но жизнь подбрасывает ему знакомство с довольно мудрой на свои Ники и меняет жизнь.

Люблю тебя ненавидеть

Новая романтическая история любви, от которой перехватывает дыхание. В очень точный момент двое встречаются в кафе и проводят вместе день и ночь, а затем бессмысленно расходятся на полгода.

На их пути к любви появляются образы, разница в возрасте и гордость. Но судьба снова и снова сводит их вместе.

Этот неловкий момент

Влюбиться в несовершеннолетнюю дочь своего друга, который держит ее в "крепких руках" - это еще одно испытание. На солнечных пляжах сорокадвухлетнему отцу семейства не устоять перед волшебством не удается устоять перед семнадцатилетней красавицей, но и друга терять он не намерен.

Тайное влечение/запретная страсть

Далеко не любая любовь может быть принята моралью. Роз и Лил не просто подруги, они дружат с самого детства. Когда они родили сыновей, Тома и Яна, они продолжили дружбу. Однако со временем эта дружба принимает необычные формы. После тяжелого периода в отношениях с мужем, у Роз неожиданно завязываются отношения с сыном ее самой близкой подруги

Воспитание чувств

История разворачивается вокруг 16-летней Дженни, живущей в спокойном пригороде Лондона и мечтающего вступить в Оксфорд. Но в один момент ее жизнь кардинально меняется из-за встречи с Дэвидом, который вдвое старше ее. Он открывает ей глаза на то, что такова настоящая взрослая жизнь.