RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 фраз, какие счастливые люди используют каждый день

Как понять, что вы счастливый человек (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Счастливые люди не завидуют, ни о чем не жалеют и могут смеяться над собой. Быть по-настоящему счастливым означает иметь глубокое чувство удовлетворения, положительный взгляд и удовольствие от мелочей в жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit.

Эксперты назвали фразы, которые счастливые люди используют каждый день.

"Я благодарен за…"

Когда вы выражаете благодарность за то, что у вас есть, вы точно счастливый человек.

Эта простая фраза - мощный инструмент для положительного мышления.

Исследования показывают, что практика благодарности может повысить общее самочувствие и удовлетворенность жизнью. Это также может уменьшить негативные эмоции, такие как зависть и обида.

Итак, если вы регулярно выражаете благодарность, будь то за утреннюю чашку кофе или хороший жест от друга, это хороший знак того, что вы действительно счастливый человек.

"Это вызов, но я могу с ним справиться"

Во взрослой жизни много проблем и препятствий.

Быть счастливым не значит, что вы не столкнетесь с трудностями. Но это значит, что вы готовы справиться с позитивным мышлением.

Речь не идет о том, чтобы отрицать сложность ситуации. А о признании проблемы и укреплении собственных возможностей справляться с ней.

"Сегодня будет отличный день"

Начало дня на положительной ноте может настроить весь день. Фраза "Сегодня будет отличный день" - это не просто пустой оптимизм, а привлечение хорошего настроения.

Специалисты говорят, что люди, начинающие свой день с положительного мышления, имеют больше шансов провести продуктивный день. Они также лучше подготовлены для решения любых проблем, с которыми они могут столкнуться.

"Я горжусь…"

Ознаменование личных достижений является важным аспектом счастья. Эта фраза способствует развитию чувства достижения и самовосприятия.

Когда вы признаете свои успехи, сколь бы большими или малыми они ни были, вы подтверждаете свою самооценку. Вы признаете свои способности и упорную работу, которую вы вложили во что-то.

"Я выбираю…"

Счастье часто зависит от восприятия и выбора, который мы делаем каждый день. Фраза "Я выбираю…" означает, что вы активно принимаете решения, способствующие вашему счастью.

Вместо того, чтобы позволить жизни управлять вами, вы действуете. Это чувство контроля за собственной жизнью может значительно повысить уровень вашего счастья.

Читайте РБК-Украина в Google News
людиСчастье