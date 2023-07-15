5 финансовых лайфхаков, которые помогут грамотно распоряжаться деньгами и экономить

Установите период ожидания

Выделить 72 часа перед покупкой - это хорошая идея. Она поможет вам избежать импульсивных расходов и потом не жалеть, что вы потратили деньги на вещь, которая на самом деле вам не нужна. А тщательно взвешенное решение по поводу грамотного распоряжения своими деньгами станет поводом гордиться собой.

Заведите денежный дневник

Ведение такого дневника поможет вам следить за привычками и эмоциональным состоянием во время покупок. Таким образом вы узнаете больше о себе и своих финансовых привычках, а потом сможете по желанию их изменить.

Анализируйте затраты

Проследите на какие позиции, сколько денег вы тратите, а в конце месяца попробуйте их проанализировать. Действительно ли целесообразны были эти покупки, стоит ли делать аналогичные в следующем месяце?

Расходы проще будет отслеживать, если установите соответствующие приложения на телефон. Или можете проверить расходы в персональном электронном кабинете своего банка, если в течение месяца рассчитывались только карточкой.

Планируйте расходы в пределах года

Даже летом можно запланировать расходы на некоторые подарки на зиму, ведь чем ближе праздники - тем выше цены. Поэтому задумайтесь над тем, чтобы некоторые вещи приобрести раньше времени, если точно знаете, что они вам понадобятся.

Кстати, по этому принципу очень выгодно покупать обувь и одежду в конце сезона.

Используйте возможности, предоставляемые банками

Сейчас банки регулярно устраивают акции или специальные условия для своих клиентов. Иногда это может быть в виде возврата части средств на бонусный счет или какие-то скидки на товары в определенных сетях магазинов.

Нужно отслеживать подобные возможности, которые предоставляют банки и использовать их по максимуму.