5 финансовых лайфхаков, которые помогут грамотно распоряжаться деньгами и экономить

У большинства украинцев финансовая грамотность еще на достаточно низком уровне, из-за чего у многих возникают трудности с деньгами. Но существуют простые правила, которые помогут человеку научиться рационально тратить свои средства и правильно формировать бюджет.
О 5 финансовых лайфхаках пишет BW Ukraine в Instagram.
Выделить 72 часа перед покупкой - это хорошая идея. Она поможет вам избежать импульсивных расходов и потом не жалеть, что вы потратили деньги на вещь, которая на самом деле вам не нужна. А тщательно взвешенное решение по поводу грамотного распоряжения своими деньгами станет поводом гордиться собой.
Ведение такого дневника поможет вам следить за привычками и эмоциональным состоянием во время покупок. Таким образом вы узнаете больше о себе и своих финансовых привычках, а потом сможете по желанию их изменить.
Проследите на какие позиции, сколько денег вы тратите, а в конце месяца попробуйте их проанализировать. Действительно ли целесообразны были эти покупки, стоит ли делать аналогичные в следующем месяце?
Расходы проще будет отслеживать, если установите соответствующие приложения на телефон. Или можете проверить расходы в персональном электронном кабинете своего банка, если в течение месяца рассчитывались только карточкой.
Даже летом можно запланировать расходы на некоторые подарки на зиму, ведь чем ближе праздники - тем выше цены. Поэтому задумайтесь над тем, чтобы некоторые вещи приобрести раньше времени, если точно знаете, что они вам понадобятся.
Кстати, по этому принципу очень выгодно покупать обувь и одежду в конце сезона.
Сейчас банки регулярно устраивают акции или специальные условия для своих клиентов. Иногда это может быть в виде возврата части средств на бонусный счет или какие-то скидки на товары в определенных сетях магазинов.
Нужно отслеживать подобные возможности, которые предоставляют банки и использовать их по максимуму.
Раньше мы рассказывали о том, какие 5 шагов помогут вам умножить ваш бюджет.
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