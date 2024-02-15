Вот какие мелочи могут легко испортить день человека

Некоторые обыденные мелочи могут легко испортить день человека. Простые ежедневные события могут ухудшить настроение и привести к стрессу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Пробки

Терапевт Эмма Махона рассказала, что дорожное движение, особенно утром, оказывает большое влияние на настроение человека.

В целом пробки на дороге являются обычной проблемой для людей. Чтобы не фокусироваться на проблеме, следует использовать это время с пользой, например слушать аудиокниги или музыку.

Погода

Когда идет дождь, люди могут чувствовать себя подавленными. Даже такие вещи как изменение температуры на улице могут повлиять на самочувствие.

Также вместе с погодой происходят сезонные изменения, например, переход на летнее время. Когда дни становятся более короткими или длинными - это стресс для организма.

Внешний вид

Слишком тесная одежда, на которой пятна от пота оказываются почти мгновенно, могут испортить настроение. Они могут сделать любой даже самый элегантный образ - неряшливым.

Также увидеть на весах лишние килограммы - не совсем приятно. Это становится частой причиной смены настроения на целый день.

Как бы аккуратно мы ни старались ходить, все равно на колготках или чулках появляются "стрелки" или даже можем порвать их. Поэтому это легко может стать причиной плохого настроения.

Будильник

Время от времени необходимо изменять мелодию будильника. Все потому, часто одна и та же мелодия будет ухудшать вам настроение, как только вы будете ее слышать.

Также все с детства все практикуем механизм "еще пять минут и точно встаю". Однако, откладывая будильник, мы рискуем не только проспать важные дела, но и нанести вред своему здоровью.

Засыпая после звонка будильника, мы разбиваем свой полноценный сон на несколько фрагментов. Таким образом, с каждым звонком в кровь поступает кортизол, а организм испытывает стресс. В результате, человек просыпается еще более уставшим.

Ожидание события

Ощущение ожидания перед встречей, которой вы боитесь или разговора, который вы не хотите иметь, также может испортить день.

В таких ситуациях люди окружают себя отрицательными мыслями. Поэтому день будет гарантированно испорчен.

Подбодрить вас на весь день может утренний душ. Но не теплый, а контрастный. Очередное изменение температуры заставит вас и ваше тело проснуться быстрее.