5 частых ошибок, которые быстро сломают электрочайник

Вода должна быть только в чайнике

Электрочайник - прибор, подключенный непосредственно к электросети, поэтому следите, чтобы на подставку (особенно на контакты) или под нее не попадала вода.

Вытирать подставку влажной тряпкой можно только вытащив вилку из розетки. После очищения подставку сначала полностью высушивают, а затем включают в розетку.

Опять же, место контакта подставки и чайника нельзя мыть влажной губкой или тряпкой.

Своевременная очистка

Чайник будет служить дольше, если предупреждать образование накипи на спирали или нагревательном элементе на дне.

Когда заметили появление накипи, нужно протереть дно электроприбора влажной кухонной губкой. Тонкий налет смывать проще, чем пытаться очистить толстый слой.

Чтобы минимизировать накипь, кипятите фильтрованную или бутылированную воду и не используйте воду из-под крана.

Если уже образовалась накипь, почистите чайник с помощью лимона или лимонной кислоты. На 1 л воды следует размешать 1-2 ложки кислоты или 1/4 лимона, наполнить чайник водой, дать закипеть, охладить и вылить содержимое. Затем ополосните чайник несколько раз.

Не снимайте в процессе закипания

Эксперты по ремонту бытовой техники рекомендуют снимать работающий чайник с подставки только после того, как вода в нем закипит и прибор автоматически выключится.

Прерывание процесса закипания может привести к сокращению эксплуатации техники.

Не заставляйте работать нон-стоп

Не включайте чайник сразу после того, как вода в нем закипела. Производители советуют подождать не менее 1-2 минут, прежде чем нажать на включатель снова.

Используйте по назначению

Чайник предназначен для того, чтобы кипятить воду, поэтому ни в коем случае не наливайте туда молоко или другие жидкости, не варите в чайнике пельмени и не заваривайте быстрые макароны.