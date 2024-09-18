48-летний украинский актер засветился с новой возлюбленной, значительно моложе его (фото)

Дело в том, что избранница актера поздравила его с днем рождения в Stories, а он в свою очередь перепостил ее поздравление.

"Моя любовь, мой друг, моя душа, моя поддержка, вдохновение… С праздником, лучший", - отметила девушка под ником tvoya__len.

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Она также поделилась совместными фото с актером, на котором они изображены вместе.

Отметим, что о возлюбленной Довженко мало что известно. Судя по всему, девушка значительно моложе актера и работает дизайнером костюмов. Об их романе артист впервые заговорил в феврале 2024 года, но тщательно скрывал возлюбленную от публики и не желал ее показывать.

Кто такой Вячеслав Довженко

Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль.

Сыграл роль "Серпня" в фильме "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта.

Довженко уже был женат: он 17 лет прожил в браке с актрисой театра имени И. Франко Ксенией Баша-Довженко. За время брака у актеров родились два сына - Иван и Василий. Однако в 2018 году они развелись.

После развода с Вячеславом актриса во второй раз вышла замуж - за своего коллегу Александра Форманчука. В декабре 2023 года она родила дочь Лелю - бывший муж поздравил ее с этим радостным событием.

С бывшей женой и сыновьями (фото: instagram.com/basha_kseniia_ya)

Ксения со вторым супругом и дочерью (фото: instagram.com/basha_kseniia_ya)

В интервью одному из изданий в мае этого года Довженко сказал, что он в хороших отношениях с бывшей супругой, а о личной жизни предпочитал не рассказывать все подробности. Только лаконично отметил, что он счастлив.

Довженко в разных амплуа (фото: instagram.com/sldovgenko)