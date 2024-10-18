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45-летнюю Олю Полякову показали без макияжа. Видео взбудоражило сеть

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Полина Иваненко

Певица Оля Полякова примерила новый образ, который для нее создал блогер-визажист Егор Андрюшин. И ради смелого эксперимента звезду показали в кадре до и после макияжа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Андрюшин поделился в Instagram.

Как выглядит Полякова без макияжа

Так, визажист решил сделать певице кардинально новый мейк-ап. И для того, чтобы трансформация была еще более заметной, в начале видео Полякова позировала без макияжа.

Полякова без фильтров (скрнишот)

Заметно, что певица может похвастаться красивой кожей. 45-летняя звезда следит за своей внешностью, а потому не стесняется позировать без косметики.

Полякова без макияжа (скриншот)

Затем визажист и певица показали финальный результат. Полякова примеряла рыжий парик, цветные линзы для глаз и эффектный макияж.

Новый образ Поляковой (скриншот)

Сама артистка, судя по тому, как она улыбалась камере, результатом очень довольна.

 

Как реагирует сеть

Видео, на котором Полякову показали бех косметики и "фотошопа", взбудоражило пользователей. В комментариях они пишут:

  • "Боже, яка шкіра"
  • "Оля настільки має красиву зовнішність, що з макіяжем чи без - вигляд в неї шикарний"
  • "Без макіяжу така гарнюня"
  • "Справжня бестія вийшла"
  • "Стан шкіри - ідеал. Без мейку теж супер"
  • "Оля завжди бомба! Природа нагородила + її особисті заслуги!"
  • "Та ви і без макіяжу красуня".
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