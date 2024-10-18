45-летнюю Олю Полякову показали без макияжа. Видео взбудоражило сеть

Певица Оля Полякова примерила новый образ, который для нее создал блогер-визажист Егор Андрюшин. И ради смелого эксперимента звезду показали в кадре до и после макияжа.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Андрюшин поделился в Instagram.
Так, визажист решил сделать певице кардинально новый мейк-ап. И для того, чтобы трансформация была еще более заметной, в начале видео Полякова позировала без макияжа.
Полякова без фильтров (скрнишот)
Заметно, что певица может похвастаться красивой кожей. 45-летняя звезда следит за своей внешностью, а потому не стесняется позировать без косметики.
Полякова без макияжа (скриншот)
Затем визажист и певица показали финальный результат. Полякова примеряла рыжий парик, цветные линзы для глаз и эффектный макияж.
Новый образ Поляковой (скриншот)
Сама артистка, судя по тому, как она улыбалась камере, результатом очень довольна.
Видео, на котором Полякову показали бех косметики и "фотошопа", взбудоражило пользователей. В комментариях они пишут:
Напомним, ранее Оля Полякова честно рассказала о кризисе в браке.
Кроме того, недавно стало известно, что актрисе Екатерине Тишкевич едва не ампутировали руку.