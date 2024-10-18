45-летнюю Олю Полякову показали без макияжа. Видео взбудоражило сеть

Как выглядит Полякова без макияжа

Так, визажист решил сделать певице кардинально новый мейк-ап. И для того, чтобы трансформация была еще более заметной, в начале видео Полякова позировала без макияжа.

Полякова без фильтров (скрнишот)

Заметно, что певица может похвастаться красивой кожей. 45-летняя звезда следит за своей внешностью, а потому не стесняется позировать без косметики.

Полякова без макияжа (скриншот)

Затем визажист и певица показали финальный результат. Полякова примеряла рыжий парик, цветные линзы для глаз и эффектный макияж.

Новый образ Поляковой (скриншот)

Сама артистка, судя по тому, как она улыбалась камере, результатом очень довольна.

Как реагирует сеть

Видео, на котором Полякову показали бех косметики и "фотошопа", взбудоражило пользователей. В комментариях они пишут: