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В 40 выглядит на 25. Женщина поделилась простым секретом своей молодости

Как женщинеи удается выглядеть в 40 на 25 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

40-летняя женщина с великолепной кожей утверждает, что вы можете замедлить старение, если будете совершать одно действие постоянно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Саманты Кетрайт.

Как сохранить молодость

Когда дело доходит до антивозрастного косметического ухода, кажется, что большинство женщин советуют тратить слишком много денег на кремы и сыворотки, но Саманта считает, что именно питание - залог успеха.

Хотя у Саманты много средств по уходу за кожей и косметики, она также сосредоточилась на питании и еде, которую она может есть, чтобы продолжать выглядеть молодой.

В одном из видео Саманта продемонстрировала, что она обычно ест в день, чтобы выглядеть моложе.

На завтрак женщина смешивает порошок зелени, пищевую добавку, с ананасовым соком в стакане.

"Обычно я смешиваю его с ананасовым соком, но сегодня у меня его не было, поэтому я смешала его с лимоном и водой. Это на самом деле очень вкусно", - сказала она.

В состав большего количества брендов зеленой пудры входят такие ингредиенты, как капуста, шпинат, зеленый чай и хлорелла, которые, как считается, содержат антиоксиданты и витамины для защиты кожи и замедления процесса старения.

Далее Саманта сказала, что пьет кофе с четвертью ложки меда, а также жевательными конфетами с яблочным уксусом. 

Саманта также показала поздний завтрак из двух пончиков с джемом, помидоров черри и трех яиц. 

Саманта чудесно выглядит в 40 лет (instagram.com/jet_set_gypsea)

Как мы ранее писали, стилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возраст.

Кстати, врач назвала витамины, которые улучшают состояние кожи, волос и зубов.

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