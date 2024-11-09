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40-летняя женщина выглядит на 20 лет, благодаря двум продуктам

В чем секрет молодости 40-летней женщины (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Адриана Кшесняк - автор контента о стиле жизни, которая убеждена, что уход за кожей начинается изнутри. В свои 40 лет она выглядит лучше, чем в 20, благодаря всего двум продуктам.

В чем секрет женщины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

В чем секрет молодости женщины 40+

Вместо того чтобы рекламировать различные лосьоны и кремы, Адриана делится хитростями относительно диеты и образа жизни, которые могут улучшить кожу изнутри.

И есть два продукта, которые, по ее мнению, останавливают старение.

Адриана также является большой поклонницей дикого лосося и куркумы - и говорит, что это ее основные продукты, предотвращающие старение.

Нейроболог Роберт Лав, специализирующийся на помощи людям в борьбе с болезнью Альцгеймера, недавно заявил, что и лосось и куркума являются лучшими продуктами для борьбы со старением вашей кожи и мозга. Адриана с этими заявлениями вполне согласна.

Отметим, что лосось, выловленный в природе, полезен как для кожи, так и для здоровья мозга, поскольку богат питательными веществами, особенно омега-3 жирными кислотами.

Жирные кислоты, присутствующие в лососе, помогают поддерживать влажный барьер кожи, а также уменьшают сухость и воспаление. Кроме того, считается, что омега-3 и белки в лососе способствуют выработке коллагена, необходимого для поддержания упругости и молодости кожи. Это также хороший источник витамина D, который поддерживает рост и восстановление клеток кожи.

Что касается куркумы, то она полезна для здоровья кожи благодаря своему активному соединению куркумину.

Он обладает мощными противовоспалительными, антиоксидантными, противомикробными и ранозаживляющими свойствами.

А поскольку это сильный антиоксидант, он нейтрализует любые внешние вредные вещества, проникающие в вашу кожу и повреждающие ее, например загрязнение. Эти антиоксидантные свойства также могут замедлить процесс старения, защищая клетки кожи от повреждений, приводящих к морщинам и потере эластичности кожи.

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