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У 4 знаков Зодиака сбудется мечта. Начинается "белая" полоса

Таро-гороскоп на пятницу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В пятницу, 3 января, у представителей 4 знаков Зодиака появится шанс на счастье. Их мечта может воплотиться в реальность, Таро-гороскоп сулит им начало "белой" полосы.

Какие знаки Зодиака поймают удачу за хвост, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Весы

Таро-гороскоп на пятницу сулит вам веселый день, грусти и печали не будет места в вашей жизни. Вспомните, о чем вы мечтали, пора ставить свои желания на первое место. Постарайтесь не спугнуть удачу, ведь негативные мысли могут все испортить.

Козерог

Уже 3 января вы попрощаетесь с "черной" полосой, вам очень повезет. Не бойтесь своих желаний, даже если кто-то пытается вас убедить в том, что они якобы слишком амбициозные. Расправьте крылья и покоряйте новые высоты!

Лев

Таро-гороскоп на 3 января не просто так сулит вам судьбоносные события. Ваша жизнь может наполниться радостью, ведь мечты наконец-то начнут сбываться. Перемены станут для вас прекрасным подарком, который ознаменует долгожданный конец "черной" полосы. 

Овен

В пятницу вы можете приблизиться к цели, к которой вы так долго шли. Не опускайте руки, вы уже в шаге от желаемого, а потому продолжайте бороться за счастье. Гороскоп по картам Таро сулит вам невероятное чудо, благодаря которому все проблемы и неудачи сойдут на "нет".

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, кто сможет разбогатеть в 2025 году.

Помимо этого, недавно астролог составила календарь всех удачных дат на весь год.

Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Tarot.

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