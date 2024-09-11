4 украинские звезды, которые делали пластические операции, а вы и не заметили

Визиты к косметологу, как и пластическая хирургия, уже давно перестали быть чем-то необычным или непонятным. А главное - это больше не считается чем-то постыдным. Однако эти знаменитости упорно отрицают очевидное и настаивают, что у них «все свое и натуральное».

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Надя Дорофеева

За последние годы она приобрела огромную популярность. Ранее выступала в составе дуэта "Время и Стекло", но позже решила сосредоточиться на сольной карьере.

Знаменитость активно приглашают на телевизионные проекты и предлагают сотрудничество в рекламных кампаниях косметических брендов, ведь производители уверены, что ее поклонники восхищаются ее красотой.

Артистка уверяет: никаких манипуляций со своим лицом она никогда не проводила.

Впрочем, некоторые пользователи сети имеют другое мнение, что в жизни певицы все же были хирургические и косметологические вмешательства.

Обратили фаны внимание на нос Надежды, который в молодости выглядел иначе. Вполне возможно, что Дорофеева немного корректировала его форму.

Дорофеева до и после возможной пластики носа (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

София Ротару

76-летняя украинская певица София Ротару поражает своим внешним видом. Артистка всегда была известна своей красотой, а сейчас выглядит как минимум на 20 лет моложе. Ее лицо практически лишено морщин.

Безусловно, дело не только в генетике и правильном уходе. Очевидно, что София Ротару прибегала к подтяжке лица и блефаропластике.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Даша Квиткова

Блогер Даша Квиткова тщательно скрывает тот факт, что прибегала к пластике груди. После рождения сына она решилась на операцию, однако не увеличивала объем, а сделала подтяжку и корректировку формы бюста.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Ольга Мартыновская

А вот известная кулинарка и судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская не скрывает то, что обращалась к пластическому хирургу.

Звезда сделала процедуру блефаропластики - операцию, направленную на удаление излишков кожи и жировой ткани из верхних и нижних век. Она помогает избавиться от мешков под глазами, устранить нависшее веко и сделать взгляд более открытым и свежим.

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