4 продукта, которые сильно вредят поджелудочной и приводят к болезням
Поджелудочная железа отвечает в организме человека за выработку многих жизненно важных ферментов. Однако некоторые вредные продукты могут навредить ей и привести к сбою.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
Что следует знать о поджелудочной
Поджелудочная железа - это орган, производящий ферменты для переваривания пищи. В основном эти ферменты необходимы для усвоения углеводов.
Если организм плохо реагирует на сырые овощи и фрукты, человек сразу будет чувствовать вздутие, газообразование и дискомфорт.
Ферменты - это по сути белки, производимые нашим организмом, чтобы переваривать пищу.
Причина воспаления поджелудочной - острый и хронический панкреатит, который в последнее время стал очень распространенным и занимает третье место среди заболеваний органов брюшной полости, при котором требуется хирургическое вмешательство.
Какие продукты вредят
Алкоголь
Алкоголь является стимулятором активной выработки ферментов поджелудочной.
Когда мы потребляем часто алкоголь и в больших количествах, то поджелудочная производит большое количество ферментов и увеличивает внутриклеточное давление, вместо того, чтобы ферменты переваривали пищу. Они возвращаются обратно в поджелудочную, разрушая ее клетки и сам орган.
Эти ферменты высокоактивны и при воспалительном процессе разрушается таким образом поджелудочная. В дальнейшем это нарушает систематическое выделение ферментов и тогда можем наблюдать боль в левом подреберье, которая отдает в переднюю или заднюю часть позвоночника и провоцирует диарею.
Жареная еда
Часто при проблеме с поджелудочной рекомендуется минимизировать данные продукты и способ приготовления.
Сюда относится пережженный сахар (карамелизированный), бекон, свиной шашлык. Данные продукты повреждают белковые молекулы организма.
Сахар
Поджелудочная отвечает за выработку инсулина - это гормон, который нормализует уровень глюкозы в крови (глюкозу организм наш образует из углеводосодержащих всех продуктов).
Инсулин помогает попасть глюкозе, как ключик открывает дверь в нашу клетку, чтобы потом мы получили энергию из этой глюкозы.
Когда в нашем рационе много сахара, мы постоянно стимулируем выработку инсулина в большом количестве. Этим мы нагружаем поджелудочную и таким образом вызываем воспалительный процесс самого органа и организма.
Избыток инсулина приводит к набору лишнего веса (при избытке калорий). Также это причина синдрома поликистозных яичников, катаракты, проблем с легкими.
Избыток сахара в организме провоцирует образование висцерального жира (откладывающийся на внутренних органах и опасный). А это в свою очередь приводит к ряду еще таких недугов: повышает риск гипертонии, диабета, болезней сердца и сосудов, а также жировой болезни печени.
Рафинированные углеводы
Сюда относится выпечка, все сладкое, хлеб и макароны. Поскольку в их составе часто присутствует сахар, канцерогены и консерванты, они провоцируют прыжки сахара, инсулина.
А это опять гиперинсулинемия, инсулинорезистентность, а дальше диабет второго типа. В результате возникает сыпь и выпадение волос.
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