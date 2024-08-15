4 продукта, которые сильно вредят поджелудочной и приводят к болезням

Поджелудочная железа отвечает в организме человека за выработку многих жизненно важных ферментов. Однако некоторые вредные продукты могут навредить ей и привести к сбою.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Что следует знать о поджелудочной

Поджелудочная железа - это орган, производящий ферменты для переваривания пищи. В основном эти ферменты необходимы для усвоения углеводов.

Если организм плохо реагирует на сырые овощи и фрукты, человек сразу будет чувствовать вздутие, газообразование и дискомфорт.

Ферменты - это по сути белки, производимые нашим организмом, чтобы переваривать пищу.

Причина воспаления поджелудочной - острый и хронический панкреатит, который в последнее время стал очень распространенным и занимает третье место среди заболеваний органов брюшной полости, при котором требуется хирургическое вмешательство.

Какие продукты вредят

Алкоголь

Алкоголь является стимулятором активной выработки ферментов поджелудочной.

Когда мы потребляем часто алкоголь и в больших количествах, то поджелудочная производит большое количество ферментов и увеличивает внутриклеточное давление, вместо того, чтобы ферменты переваривали пищу. Они возвращаются обратно в поджелудочную, разрушая ее клетки и сам орган.

Эти ферменты высокоактивны и при воспалительном процессе разрушается таким образом поджелудочная. В дальнейшем это нарушает систематическое выделение ферментов и тогда можем наблюдать боль в левом подреберье, которая отдает в переднюю или заднюю часть позвоночника и провоцирует диарею.

Жареная еда

Часто при проблеме с поджелудочной рекомендуется минимизировать данные продукты и способ приготовления.

Сюда относится пережженный сахар (карамелизированный), бекон, свиной шашлык. Данные продукты повреждают белковые молекулы организма.

Сахар

Поджелудочная отвечает за выработку инсулина - это гормон, который нормализует уровень глюкозы в крови (глюкозу организм наш образует из углеводосодержащих всех продуктов).

Инсулин помогает попасть глюкозе, как ключик открывает дверь в нашу клетку, чтобы потом мы получили энергию из этой глюкозы.

Когда в нашем рационе много сахара, мы постоянно стимулируем выработку инсулина в большом количестве. Этим мы нагружаем поджелудочную и таким образом вызываем воспалительный процесс самого органа и организма.

Избыток инсулина приводит к набору лишнего веса (при избытке калорий). Также это причина синдрома поликистозных яичников, катаракты, проблем с легкими.

Избыток сахара в организме провоцирует образование висцерального жира (откладывающийся на внутренних органах и опасный). А это в свою очередь приводит к ряду еще таких недугов: повышает риск гипертонии, диабета, болезней сердца и сосудов, а также жировой болезни печени.

Рафинированные углеводы

Сюда относится выпечка, все сладкое, хлеб и макароны. Поскольку в их составе часто присутствует сахар, канцерогены и консерванты, они провоцируют прыжки сахара, инсулина.

А это опять гиперинсулинемия, инсулинорезистентность, а дальше диабет второго типа. В результате возникает сыпь и выпадение волос.