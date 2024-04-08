4 проблемы с Viber, на которые постоянно все жалуются: как их решить

Проблемы с активацией

Активация Viber кажется простой. Однако многие пользователи сообщают о проблемах с этим начальным шагом. Чтобы активировать Viber, вам нужно ввести свой номер телефона, затем вы должны получить SMS с кодом активации.

Многие пользователи не проходят этот шаг, и на єто есть несколько причин. Во-первых, вы должны подтвердить, что ваша SIM-карта действительна. В противном случае вы не получите код активации. Во-вторых, Viber всегда требует подключения к Интернету - сотовой связи или Wi-Fi.

Если у вас нет доступа к Интернету, вы получите сообщение об этом.. Если у вас есть доступ к Интернету и ваша SIM-карта действительна, вы сможете получить свой шестизначный код по SMS.

Это функция автоматического обратного вызова, которая активирует Viber, как только вы ответите на звонок. Помните: если вы запрашивали код более 3 раз, ваш аккаунт будет заблокирован. Тогда вам нужно будет переустановить Viber и создать новую учетную запись.

Не отправляются и не приходят сообщения

Viber использует ваш Интернет при отправке или получении сообщений. Многие пользователи сталкивались с тем, что не могут отправлять или получать сообщения, изображения, потому что их Интернет не работает.

Когда вы находитесь в своем доме, вы, вероятно, используете локальную сеть Wi-Fi. Но когда вы выходите на улицу, необходимо использовать мобильный интернет.

Другие проблемы включают удаление получателем приложения, поэтому вы не можете связаться с ним через Viber. Кроме того, есть еще одно решение этой проблемы, которое работает в основном для пользователей iPhone.

Вам нужно зайти в "Настройки", а затем нажать "Конфиденциальность", найти кнопку "Собрать аналитику" и нажать "Отключить". Теперь вы сможете свободно получать и отправлять сообщения.

Не поступает звонок

Это, пожалуй, одна из самых постоянных проблем как на iOS, так и на Android. Обычно Viber не звонит, когда ваш телефон заблокирован. Ваш дисплей включается, чтобы показать вам уведомление, но вы не слышите звук щелчка. Чтобы решить эту проблему, перейдите в настройки Wi-Fi, выберите "Дополнительно" и установите флажок "Не отключать Wi-Fi при отключении экрана".

Ваш телефон может не использовать Интернет, когда он заблокирован, а это означает, что вы не будете получать уведомления, пока не разблокируете его. Кроме того, если вы используете iPhone, вы можете выбрать тип уведомления в Настройках iPhone.

В этом приложении нажмите "Уведомления", перейдите в "Стиль оповещений" и выберите "Оповещения" или "Баннер". Это позволит вам слышать свои сообщения Viber.

Входящие и исходящие звонки не работают

Проблемы с входящими и исходящими звонками в Viber тоже не так уж редки. Чтобы исправить это, перейдите в Настройки в приложении Viber. Затем нажмите "Вызовы и сообщения" и отметьте Вызовы Viber-In. Это позволяет вашему телефону принимать входящие вызовы, когда вам кто-то звонит.

Вы также можете разрешить видеозвонки, нажав одноименную кнопку и выбрав «Включить». Теперь у вас должна быть возможность звонить или принимать как видео, так и аудио звонки. Иногда Viber имеет тенденцию менять настройки, поэтому вы должны периодически проверять их, прежде чем использовать его.