4 проблемы, разрушающие супружескую жизнь с рождением ребенка

Гораздо больше домашних обязанностей

Домашние обязанности увеличиваются в разы, как только ребенок появляется. Да, домашние дела были и раньше, но теперь стирки вдвое больше, малыша тоже нужно накормить - и есть много других задач, которые нужно выполнить, но на них просто не хватает времени.

Однако не все можно отложить на потом - иначе можно засидеться допоздна, чтобы выполнить дела.

Что может помочь

Облегчить ситуацию может раздел всех этих ненавистных обязанностей. Придумайте систему, например, если муж моет посуду, то жена должна сложить белье.

Хотя это может вызвать возмущение между супругами, гораздо лучший вариант - составить список того, что каждый из вас должен делать в течение дня. Вы также можете время от времени меняться обязанностями для разнообразия.

Различный стиль воспитания ребенка

Часто бывает, что стили воспитания в паре не совпадают. Один из супругов обычно более расслаблен и беззаботен, чем хотелось бы другому. Если не обсудить это должным образом, между партнерами может возникнуть негодование, что приведет к супружеским проблемам, связанным исключительно с родительством.

Что делать в этом случае

Хотя у вас могут быть отличия в ваших стилях воспитания, важно обсудить их со своим партнером. Разногласия, скорее всего, будут, но вы оба должны сотрудничать и идти на компромисс для успешного воспитания ваших детей.

Научитесь принимать то, как вы оба относитесь к своим детям, и понимать, что вы оба желаете им только лучшего.

Новые расходы

С появлением ребенка в семье расходы, как правило, увеличиваются. Это значит, что супругам нужно пойти на компромисс, отказаться от некоторых собственных нужд и тратить меньше денег, чем обычно, на такие мероприятия, как походы в кино, покупка дорогой одежды, отпуск, питание в ресторанах и т.д.

Денежные вопросы могут стать причиной серьезных проблем. Финансовый кризис может привести к стрессу и увеличению количества ссор между супругами и обвинениям, что кто-то тратит слишком много или небрежно относится к деньгам.

Как разрешить конфликтные ситуации

Прежде всего, старайтесь избегать финансовых проблем, сбережения следует делать задолго до рождения ребенка и планировать все расходы.

Однако в любом случае, составление семейного бюджета может очень помочь экономить и отслеживать все деньги, избегая при этом каких-либо проблем в браке и родительской жизни.

Исчезновение романтики

С появлением ребенка многие пары делают его центром своего внимания, а партнера отодвигают на задний план. Однако это очень опасно для брака. Ведь каждый из нас наслаждается вниманием именно того, кого мы любим.

Часто можно наблюдать, как пары скучают по своему образу жизни до рождения ребенка, когда они проводили больше времени вместе, устраивали вечера свиданий и вели более активную интимную жизнь - и это также приводит к стрессу и конфликтам.

Как решить проблему

Рождение ребенка не означает, что вы не можете наслаждаться компанией друг друга наедине. Устраивайте больше свиданий и интимных моментов, это важно для поддержания ваших отношений.

Можно нанять няню, или попросить близких побыть с ребенком - и сходить на романтический ужин. Это также поможет отложить все разговоры, связанные с ребенком, и сосредоточиться друг на друге, поговорить о работе, сплетнях или любой теме, на которую вы говорили до рождения ребенка.

Качественное проведение времени вместе может сблизить вас обоих, снизить стресс и укрепить ваш брак.