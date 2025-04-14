4 причины, почему режим энергосбережения может только навредить вашему телефону

Ваш смартфон может работать медленнее, чем должен

Режимы энергосбережения не просто ограничивают фоновую активность - они также снижают производительность устройства, чтобы экономить заряд. В результате приложения открываются медленнее, анимации могут тормозить, и в целом телефон ощущается менее плавным и отзывчивым.

Эти замедления могут быть незаметны при простых задачах вроде проверки сообщений или серфинга в интернете. Но если вы часто переключаетесь между приложениями, листаете ленту с видео в соцсетях или редактируете фотографии - разница станет ощутимой.

Геймеры почувствуют это особенно сильно. Многие мобильные игры требуют стабильной частоты кадров и быстрой реакции, которые страдают при включении режима энергосбережения на Android или режима низкого энергопотребления на iPhone. Даже если вы не играете, нет смысла терпеть постоянно замедленную работу смартфона без веской причины.

Приложения могут работать некорректно

Проблемы возникают не только с производительностью. Многие приложения зависят от фоновых процессов для обновления данных, синхронизации и стабильной работы. Когда такие процессы ограничены, приложения начинают вести себя нестабильно.

К примеру, стриминговые сервисы могут прерываться при переключении между приложениями. Навигация может терять актуальность, не обновляя ваше местоположение в реальном времени. Почтовые клиенты перестают автоматически получать новые письма, пока вы не откроете приложение. А синхронизация облачного хранилища может задерживаться, что мешает получить доступ к нужным файлам.

Эти ограничения полезны при низком заряде, но в обычной жизни они только мешают: приложения перестают работать "по умолчанию", и вам приходится вручную обновлять, перезапускать или разбираться с ошибками.

Важные уведомления могут приходить с задержкой

Один из главных минусов режимов энергосбережения - задержка или пропуск уведомлений. Приложения, которым нужна оперативность (мессенджеры, почта, отслеживание доставок), могут не присылать уведомления вовремя.

Если вы ждете важное сообщение или уведомление по делу - режим энергосбережения может помешать получить его вовремя. Иногда высокоприоритетные уведомления все же проходят, но менее частые могут задерживаться до момента, пока вы не откроете приложение. Особенно это раздражает в WhatsApp или Telegram, где даже секундная задержка сбивает ритм общения.

В критических ситуациях - например, с кодами двухфакторной авторизации или экстренными предупреждениями - задержка может стать настоящей проблемой. Иногда даже несколько секунд играют роль.

Эффект на заряд аккумулятора может быть меньше, чем вы думаете

Хотя режим экономии заряда батареи на Android и режим низкого энергопотребления на iPhone действительно помогают экономить заряд, в реальности эффект часто не такой большой. Современные смартфоны уже умеют сами управлять расходом энергии - они адаптируют поведение приложений в зависимости от вашего использования. Многое из того, что делает режим энергосбережения, и так происходит в фоновом режиме.

А иногда включенный постоянно энергосберегающий режим может даже навредить: вы будете чаще вручную обновлять приложения, перезапускать службы, сталкиваться с подтормаживанием - и в итоге потратите еще больше энергии. Такие функции, как интеллектуальное управление аккумулятором или автояркость экрана, дают реальную экономию без лишних неудобств.

Кроме того, не забывайте: аккумуляторы со временем изнашиваются, и чрезмерное ограничение энергопотребления не остановит этот процесс. Вместо постоянного использования режимов энергосбережения лучше оптимизировать зарядку и настройки.

Есть более эффективные способы сэкономить заряд

Если вы часто включаете режим энергосбережения из-за проблем с батареей - лучше пересмотреть подход. Снизьте яркость экрана, отключите Wi-Fi и геолокацию, когда они не нужны, и ограничьте работу фоновых приложений вручную - все это даст реальную экономию.

Посмотрите статистику использования батареи - она покажет, какие приложения "съедают" заряд. Иногда достаточно удалить плохо оптимизированное приложение и заменить его на более эффективное - это даст больший эффект, чем постоянный энергосберегающий режим.

Вместо того чтобы использовать режим экономии заряда батареи и режим низкого энергопотреблени "на постоянке", включайте его только в действительно критические моменты - когда заряд на исходе, а зарядки рядом нет. Ваш смартфон создан для комфортной, быстрой работы - и нет смысла добровольно ограничивать его возможности без необходимости.

с

Способы сэкономить заряд батареи на iPhone (фото: MakeUseOf)