4 предмета одежды, которые обязательно должны быть у низких ростом девушек

Низкий рост - совсем не приговор и не является недостатком внешности. Миниатюрные девушки постоянно стремятся выглядеть повыше и пытаются корректировать свой рост с помощью одежды. Есть определенные вещи, которые помогут этому достичь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Стилист Джо Манктелоу-Пимм рассказал, что независимо от того, приобретаете ли вы джинсы, леггинсы или брюки, обязательно обратите внимание на высокую посадку.
Брюки с высокой талией могут визуально продлить ваши ноги и создать сбалансированный силуэт. Дополнять такой образ эксперт советует топом, чтобы усилить эффект удлинения.
Пиджак, который сшили на заказ, обязателен в каждом шкафу низких девушек. В частности, стоит искать такой без подкладок на плечах, который не будет утруждать вашу миниатюрную фигуру.
Хорошо подобранный пиджак подчеркивает вашу талию и добавляет структуру вашему телу. Вы можете оставить пиджаки расстегнутыми, чтобы создать вертикальную линию по центру тела.
Эксперт по моде и стилю Моника Лианг рекомендует искать пиджак с вертикальными полосками, чтобы зрительно удлинить талию.
Эти платья представляют собой идеальную длину, чтобы продемонстрировать обувь и подчеркнуть свою узкую фигуру.
Следует выбирать сплошные платья на запах, которые являются не только вневременными и элегантными, но прекрасно обтягивают и удлиняют талию.
Следует дополнять свои платья миди нюдовой обувью под тон вашей кожи, что создаст иллюзию более длинной ноги.
Укороченная длина создает иллюзию удлинения ног.
Чтобы выглядеть изящно, совмещайте джинсы с низким каблуком.
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