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4 предмета одежды, которые обязательно должны быть у низких ростом девушек

Какие вещи нужно носить низким девушкам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Низкий рост - совсем не приговор и не является недостатком внешности. Миниатюрные девушки постоянно стремятся выглядеть повыше и пытаются корректировать свой рост с помощью одежды. Есть определенные вещи, которые помогут этому достичь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Брюки с высокой посадкой

Стилист Джо Манктелоу-Пимм рассказал, что независимо от того, приобретаете ли вы джинсы, леггинсы или брюки, обязательно обратите внимание на высокую посадку.

Брюки с высокой талией могут визуально продлить ваши ноги и создать сбалансированный силуэт. Дополнять такой образ эксперт советует топом, чтобы усилить эффект удлинения.

Джинсы с высокой посадкой (фото: Freepik)

Пиджак

Пиджак, который сшили на заказ, обязателен в каждом шкафу низких девушек. В частности, стоит искать такой без подкладок на плечах, который не будет утруждать вашу миниатюрную фигуру.

Хорошо подобранный пиджак подчеркивает вашу талию и добавляет структуру вашему телу. Вы можете оставить пиджаки расстегнутыми, чтобы создать вертикальную линию по центру тела.

Эксперт по моде и стилю Моника Лианг рекомендует искать пиджак с вертикальными полосками, чтобы зрительно удлинить талию.

Платье миди

Эти платья представляют собой идеальную длину, чтобы продемонстрировать обувь и подчеркнуть свою узкую фигуру.

Следует выбирать сплошные платья на запах, которые являются не только вневременными и элегантными, но прекрасно обтягивают и удлиняют талию.

Следует дополнять свои платья миди нюдовой обувью под тон вашей кожи, что создаст иллюзию более длинной ноги.

Длинное платье (фото: Freepik)

Узкие короткие джинсы

Укороченная длина создает иллюзию удлинения ног.

Чтобы выглядеть изящно, совмещайте джинсы с низким каблуком.

Какие джинсы помогут зрительно сделать ноги длиннее (фото: Freepik)

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Стиль жизни