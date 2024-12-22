4 лучших сорта картофеля для идеального пюре

Какие сорта картофеля используют для пюре

Ривьера

Ривьера относится к самым ранним сортам картофеля. Уже через 40 дней, после того, как появились первые ростки, можно выкапывать клубни.

Обычно под одним довольно раскидистым кустом можно найти до 12 картофелин, с гладкой кожурой желтоватого цвета. В среднем вес одного клубня составляет 150 г.

К тому же этот сорт картофеля устойчив к бактериальной гнили, парше и многим болезням клубней, однако страдает фитофторозом. Впрочем, Ривьера - достаточно урожайный сорт, которые адаптируются ко многим почвам.

Кроме этого, картофель не требует много времени для приготовления и прекрасно подходит для приготовления пюре.

Белла Росса

Этот сорт картофеля относится к ультраранним. Обычно клубни довольно крупные, весом около 800 г.

Белла Росса не требует специфических условий и ухода, одновременно сорт устойчив к нематодам и отличается длительностью хранения урожая.

Но самое главное преимущество этого сорта для приготовления пюре - содержание крахмала около 15%, что обеспечивает идеальную текстуру блюда.

Какой сорт картофеля выбирать для пюре (иллюстративное фото: Freepik)

Констанс

Картофелины Констанс вырастают среднего размера, имеют желтую кожуру. Сорт относится к ультра ранним и отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Созревает картофель не дольше 55 дней, а храниться может в течение пяти месяцев. Благодаря качествам картофеля, Констанс используют для варки и запекания, но иногда даже для жарки.

Тирас

Этот раннеспелый сорт картофеля может давать два урожая за один сезон. Тирас отличается превосходной устойчивостью к засухе и адаптируется к любому типу почвы. Кроме этого, картофель довольно устойчив к заболеваниям.

Этот сорт содержит большое количество крахмала и хорошо разваривается, благодаря чему Тирас - идеальный вариант для приготовления пюре. Впрочем, Тирас также используют для приготовления салатов и жареного картофеля.

Как выбрать картофель для пюре

Для приготовления пюре лучше всего использовать картофель с высоким содержанием крахмала - именно этот компонент отвечает за консистенцию блюда. Чем больше крахмала в картофеле, тем нежнее будет пюре.

Также советуют обращать внимание на цвет мягкой части картофеля - желтоватые оттенки свидетельствуют о приятном вкусе.

Чтобы проверить содержание крахмала в картофеле простым способом, клубень разрезают пополам и трут половинки друг в друга. Если половинки корнеплода приклеиваются друг к другу - сорт крахмалистый.

А если появляются капли сока - в клубнях крахмала мало. Этот картофель лучше использовать для жарки.