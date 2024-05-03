4 лучших приложений, которые помогут вам безопасно хранить пароли от всего на свете

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Как работают менеджеры паролей

Менеджеры паролей хранят ваши онлайн-учетные данные в разделе хранилища, доступном вам только с помощью ключа безопасности или главного пароля. Большинство этих сервисов имеют функции автозаполнения, которые позволяют удобно входить на любой сайт без необходимости запоминать каждый имеющийся у вас пароль.

Безопасны ли менеджеры паролей?

Кажется, нелогичным хранить всю конфиденциальную информацию в одном месте. Один взлом может означать, что вы потеряете все из-за злоумышленника и будете месяцами или даже годами бороться за восстановление своего присутствия в Интернете, не говоря уже о том, что вам, возможно, придется аннулировать кредитные карты и другие учетные записи.

Но большинство экспертов в этой области сходятся во мнении, что менеджеры паролей в целом являются надежным и безопасным способом отслеживания ваших личных данных, а преимущества надежных и сложных паролей перевешивают возможные риски.

Механизм обеспечения безопасности этих паролей немного отличается от провайдера к провайдеру. Как правило, у вас есть длинный и сложный "мастер-пароль", который защищает остальную вашу информацию.

В некоторых случаях вы также можете получить "ключ безопасности", который нужно будет вводить при входе на новые устройства. Это случайная строка букв, цифр и символов, которую компания отправит вам при регистрации. Этот ключ знаете только вы, а поскольку он хранится локально на вашем устройстве или распечатан на бумаге, хакерам сложнее его найти.

Эти несколько уровней безопасности затрудняют проникновение злоумышленника в ваше хранилище, даже если ваш провайдер менеджера паролей обнаружил взлом.

Но компания также должна следовать нескольким основам безопасности. Политика "нулевого разглашения" означает, что компания не хранит ваши данные в файле, поэтому в случае атаки хакерам нечего найти.

1Password

Услуга включает в себя стандартное шифрование, "секретный ключ", который известен только вам, помимо вашего главного пароля, политику нулевого разглашения, что означает, что данные не сохраняются, а также другие функции безопасности, такие как частые проверки, двухфакторная аутентификация и обнаружение ошибок.

1Password также поддерживает ключи доступа - учетные данные, хранящиеся на наиболее часто используемых вами устройствах и защищенные биометрической аутентификацией или PIN-кодами.

Приложение имеет довольно интуитивно понятный пользовательский интерфейс в мобильных и настольных приложениях. Учебное пособие, доступное для загрузки, поможет вам импортировать пароли от других менеджеров в 1Password.

Программа также четко оценивает надежность каждого пароля и имеет в хранилище опцию "открыть и заполнить", чтобы вы могли еще быстрее попасть на нужный сайт. В приложение также встроили возможность сканирования кода настройки, чтобы вы легко могли подключить учетную запись к мобильным устройствам без утомительного набора текста.

Индивидуальная подписка стоимостью 3 доллара в месяц включает неограниченное количество паролей и один гигабайт документов для вашего хранилища. Если вы перейдете на семейный план за 5 долларов в месяц, то сможете пригласить до пяти человек в общую подписку.

1Password (фото: Engadget)

Bitwarden

Бесплатный план Bitwarden включает бесконечное количество паролей на неограниченном количестве устройств. Но есть и недостатки, например, вы можете делиться элементами хранилища только с одним пользователем.

Bitwarden основан на открытом исходном коде, что означает, что любой пользователь GitHub может его проверить. На личном уровне это включает в себя аудит безопасности вашей информации, например, отчет об утечке данных, который может держать вас в курсе того, когда ваши пароли были взломаны и когда пришло время их изменить.

Кроме того, он широко доступен на всех устройствах, включая Windows, iOS и Android, с широкими возможностями настройки, доступа к хранилищу паролей и многим другим. Недавно компания также добавила ключи доступа к своему хранилищу и варианты двухфакторной аутентификации в качестве безопасного способа входа в систему.

Bitwarden, возможно, лучший бесплатный менеджер паролей, но у него есть и платная версия. За 10 долларов в год для отдельных лиц или 40 долларов для семей вы получаете доступ к зашифрованному хранилищу файлов, экстренному доступу, неограниченному совместному использованию и другим дополнительным функциям.

Но бесплатная версия включает в себя базовые функции, с помощью которых любой может легко настроить управление паролями.

Bitwarden (фото: Engadget)

NordPass

Сервис NordPass позволяет легко получить доступ к вашему хранилищу с любой платформы, сохраняя при этом ваши данные в безопасности. Приложение даже разрешает вам использовать биометрические данные для входа в систему, например, отпечатки пальцев или лицо, что еще больше упрощает вход в учетные записи на разных устройствах.

У NordPass есть бесплатная опция с неограниченным количеством паролей и синхронизацией между устройствами. Премиум-план за 2 доллара в месяц позволяет вам оставаться в системе при переключении устройств, поставляется с уведомлениями безопасности и позволяет обмениваться объектами.

Семейная подписка включает в себя шесть премиум-аккаунтов и стоит всего 4 доллара в месяц. Это также делает его отличным бюджетным вариантом.

Помимо кода сопряжения для подключения учетных записей, NordPass представляет собой довольно стандартный менеджер паролей. Сканирование кода позволяет легко переключиться с ноутбука на мобильное устройство и работать на компьютере.

NordPass (фото: Engadget)

Dashlane

У Dashlane есть четыре варианта подписки:

бесплатный пользователь получает доступ к одному устройству с неограниченным количеством паролей

продвинутый пользователь платит 3 доллара в месяц за обновление до неограниченного количества устройств

за 5 долларов в месяц премиум-пользователь также получает доступ к VPN, а семейный план за 7,49 долларов в месяц включает доступ до 10 подписчиков

Dashlane подчеркивает "безопасный обмен", начиная с бесплатного уровня, который представляет собой функциональность, которую некоторые конкуренты сохраняют за платным доступом.

Приложение ограничило количество паролей, которые могли хранить пользователи бесплатной версии. Доступ для 10 участников семейного плана также является одним из самых крупных планов.

Dashlane (фото: Engadget)