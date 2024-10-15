4 материала кухонной посуды, которые могут вас постепенно отравлять

Тефлоновая посуда

Тефлоновая посуда - это, пожалуй, самый распространенный "проблемный" предмет в кухне. Хотя многие выбирают кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием за удобство в использовании, стоит помнить об опасности.

Антипригарные свойства тефлона обусловлены его составом - политетрафторэтиленом (ПТФЭ), который начинает выделять токсичные вещества при нагревании выше 300 градусов Цельсия.

Такие испарения могут вызвать полимерную лихорадку, также известную как тефлоновый грипп. Они опасны не только для людей, но и смертельны для домашних птиц, например, попугаев.

Еще одной опасной составляющей тефлоновой посуды является перфтороктановая кислота (ПФОК), которая может способствовать развитию раковых заболеваний.

Чем заменить: чугунной посудой. Чугун безопасен, прочен и выдерживает тест времени. Он быстро и равномерно нагревается, не выделяя токсины в пищу.

Алюминиевая посуда

Алюминий - это очень распространенный материал, который используется в обиходе благодаря своей легкости и универсальности. Однако его избыточное количество в организме может вызвать серьезные проблемы, в частности заболевания центральной нервной системы.

Алюминиевая посуда часто имеет защитное покрытие, но она может легко повреждаться, позволяя токсичному металлу попадать в пищу.

Чем заменить: стеклянной посудой. Она не выделяет токсичных веществ при нагревании, экологична и не впитывает запахи. Хотя у нее нет антипригарных свойств, это небольшая цена за вашу безопасность.

Некоторые виды кухонной посуды могут быть вредными для здоровья (фото: Freepik.com)

Медная посуда

Медная посуда известна своей красотой и отличными теплопроводными свойствами. Однако медь может быть опасна для здоровья, если используется как материал для посуды.

Чрезмерное накопление меди в организме может привести к тяжелому отравлению. Использование медной посуды как с покрытием, так и без нее опасно, поскольку в обоих случаях может выделяться медь при контакте с кислотными продуктами.

Чем заменить нержавеющей сталью. Этот материал легок, устойчив к царапинам и может обладать антипригарными свойствами, а также служить вам долго.

Посуда с керамическим покрытием

Керамическая посуда, на первый взгляд, выглядит безопасной, но это касается только 100% керамики. Часто керамическое покрытие содержит опасные компоненты, такие как свинец и кадмий, которые могут попасть в пищу.

Отравление свинцом является одним из самых опасных видов отравления, что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Чем заменить: посудой из 100% керамики. Она производится из натуральных материалов, не токсична и не пригорает. Хотя такая посуда может быть дороже, она прослужит вам долго.