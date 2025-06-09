4 категории людей, которым следует обязательно принимать магний: вы в списке?

Кому рекомендуется принимать добавки магния

По словам врача, люди, подверженные дефициту магния, испытывают высокий уровень стресса. Он объяснил, что повышенный уровень кортизола может изменить метаболизм организма таким образом, что магний быстрее истощается.

Употребление добавок улучшит окислительное фосфорилирование клеток, что поможет получить лучшую энергию и чувствовать себя сильнее.

Для тех, кто страдает от расстройств сна, магний будет полезным. Он не только улучшит функцию нейронов и расслабление, но и способствует эндогенной секреции мелатонина - гормона, который организм использует для регулирования отдыха.

Есть еще две группы людей, которым врач рекомендует принимать эти добавки - спортсмены и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Эти два типа людей нуждаются в получении энергии гораздо более эффективным способом для лучшего восстановления и борьбы с болезнями.

Добавка не только улучшает физическую работоспособность, но и способствует восстановлению мышц и помогает поддерживать баланс иммунной системы - что жизненно важно как для тренировок, так и для долгосрочного лечения заболеваний.

Как правильно принимать магниевые добавки

Кардиолог раскрыл один замечательный метод обеспечения максимального усвоения магния. В частности, лучшими и наиболее биодоступными формами являются магний, цитрат и бисглицинат.

Однако он предупредил, что могут быть побочные эффекты. Чтобы улучшить его усвоение и уменьшить эти побочные эффекты, особенно диарею, следует принимать его с большим количеством воды.

Врач посоветовал принимать за 1-1,5 часа до сна, особенно тем, кто стремится улучшить качество своего сна.