Куди поїхати на рибалку у серпні, щоб мати гарний улов: кращі місця в Україні

Досвідчені рибалки кажуть, що в серпні риба починає клювати краще, ніж в липні Пов'язано це зі зниженням температури, як повітря так і води, ночі стають прохолоднішими, і риба відчуває себе комфортніше.

Тож, куди краще їхати на риболовлю в останній літній місяць, на що ловити - читайте в матеріалі Styler нижче.

Особливості ловлі риби в серпні

Наприкінці літа активніше годуються коропові - лящі, карасі, сазани та інші. А хижакам - окуням, щукам, судакам стає важче ганятися за підрослим мальком, тому вони непогано беруть при ловлі на живця чи воблер.

Звісно ж запорукою успішної риболовлі є правильне визначення місця, снасті, підгодовування, наживки.

Перед плануванням риболовлі треба стежити за прогнозом погоди. Риба не любить підвищення атмосферного тиску, а також спеку.

У кінці літа теж можна наловити карасів (фото: Freepik)

Приватні місця риболовлі в Україні дуже популярні

Аби відпочити з комфортом, відірватися з вудкою чи спінінгом в Україні, створено дуже багато облаштованих місць. Тут ви точно впіймаєте омріяного коропа, адже рибу в цих водоймах спеціально розводять і годують як на фермах.

В таких місцях можна зняти будиночок, взяти лодку чи катер напрокат, снасть, купити наживку, а також "забити" рибне місце. Як правило, діє обмеження на вилов риби. Звісно, за задоволення треба буде платити.

Список найкращих місць для риболовлі та умови можна подивитися тут.

На озері, ставку чи на річці

Якщо ви все ж їдете "дикуном", для серпневої рибалки краще обирати "тиху воду": ставки, озера, річки зі спокійною течією. Риба любить "пастися" поблизу водяної рослинності, або ж в гілках, що попадали у воду.

У будь-якому разі яке місце б ви не вибрали, треба його розвідати, дослідити дно за змоги, для рослиноїдної риби - прикормити.

Риболовля в різних місцях України

У серпні на півночі України вже нерідкі холодні ранки з інеєм. Умови риболовлі в першій половині місяця майже нічим не відрізняються від липневих, а от у другій - наступають деякі зміни.

Відповідно, чим ближче до півдня, тим поступовіше знижується температура. У південній частині країни зазвичай спека спадає ближче до вересня.

Окуні непогано клюють в серпні (фото: pixabay)

Як саме погода впливає на апетит риби

Рибалки точно знають - спеку риба не любить. Вона йде поглибше, де прохолодніше, коли температура води підвищується. А на пошуки їжі виходить з настанням сутінок.

Водночас, коли температура піднімається після тривалого похолодання, мирна риба стає активнішою. А хижак, навпаки, любить, коли похолодає.

На зміну "настрою" риби більше за температуру впливають коливання атмосферного тиску. Різкі стрибки призводять до того, що риба практично не клює, особливо, якщо тиск "скаче" вгору.

А найкраще риба клює, коли тиск стабільний протягом кількох днів, або повільно знижується.

На що ловити?

В цей час поліпшується лов риби на спінінг. На цю снасть можна роздобути щук, окунів, чи судаків.

У серпневі дні великою популярністю користується донна вудка. На таку снасть можна ловити плітку (плотву), ляща, плоскирку (густеру), карася, окуня.

В якості наживки підійде червоний хробак, опариш, можна спробувати рослинні наживки - мамалигу, тісто, хлібний м'якуш.

Досвідчений рибалка Євген, автор YouTube-каналу Zombie Fishing, показує, що таке "щуча погода" і як роздобути щук у Києві:

Сподіваємося, наші поради стануть вам у нагоді. Зичимо гарного улову!