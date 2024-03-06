4 деликатные женские проблемы в сексе: есть ли в списке ваша

Женщины не всегда говорят о своих сексуальных проблемах и потребностях, и это перерастает в комплексы или женщины просто закрываются.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал психологический портал "Ее поддержка" в Instagram.

Стесняюсь своего тела во время секса

В соцсетях, фильмах и порно мы довольно часто видим нереалистичное изображение тела, где нет места для шрамов, целлюлита и складок кожи.

Такая идеальная картинка может оказывать влияние и на восприятие нашего тела, особенно в период подросткового возраста. Может показаться, что тело, не соответствующее параметрам 90-60-90, не имеет права получать удовольствие. Но помните, что любое фото или видео – это идеально срежиссированное изображение с правильным светом, макияжем и позами. Однако для получения оргазма важна не прическа и вес, а телесная свобода.

На наши отношения с телом влияет опыт того, как важные люди воспринимали наше тело. Если человек ловил на себе взгляды осуждения через свой шрам или имел опыт, например физического насилия, то прятать свое тело под стыдом, контролировать собственную позу во время секса – это пытаться оградить себя от повторения опыта. "Не расслабляйся - не позволяй себе быть живой, это опасно. Прячь все свои шрамы, складочки, не издавай ни звука".

Что делать?

Помогите своему телу расслабиться, ищите при каких условиях вам комфортнее и приятно. Попробуйте сначала наедине исследовать себя: ласкать тело руками, касаться гениталий, фокусироваться на процессе, а не на результате.

Также стоит попытаться проговорить свои чувства с партнером/партнершей. Важно, чтобы он или она с уважением отнеслись к вашим эмоциям и вместо обесценивания вас поддержали.

К примеру, если ваш партнер или партнерша пришли с похожей проблемой, то не стоит говорить «ой, ты себе все придумала», «все у тебя нормально». Вместо этого лучше сказать "Мне обидно, что ты так чувствуешь себя, обсудим, почему так произошло?"

Нежные женские проблемы в сексе (фото: Freepik)

Имитирую оргазм

На самом деле причин, почему мы можем имитировать оргазм, может быть множество. Например, вы переживаете за то, что это может оскорбить партнера/партнершу или он или она подумают, что с вами что-то не так, или у вас во время самого секса исчезло желание и вам хочется, чтобы он поскорее закончился.

Также часто мы не считаемся с важностью нашего удовольствия во время секса, поэтому можем имитировать оргазм, чтобы поддерживать картинку «идеального секса».

Опять же из-за массовой культуры нам может казаться, что секс всегда должен заканчиваться оргазмом. Однако это не самая главная цель близости, гораздо важнее – получать удовольствие на протяжении всего процесса.

Что делать?

Иногда во время секса мы фокусируемся исключительно на удовольствии партнеры/партнерши, забывая о себе. Поэтому следует проговорить, что вам нравится в вашем сексе, а что нет; важно, чтобы это не прозвучало как обвинение, а напротив, предложение улучшить секс.

Если же не говорить о своих желаниях и фантазиях, то впоследствии секс может превратиться в долг.

Тогда мы якобы исключаем себя из процесса и теряем собственное «я» – могут появляться мысли типа «секс – это не для меня», а также исчезает либидо и проходит интерес друг к другу.

Если вы не можете честно сказать своему партнеру/партнеру о своих потребностях, то это может свидетельствовать о нехватке доверия и коммуникации в ваших отношениях. Тогда лучше обратиться к психотерапевту или сексологу.

Ощущение стыда после мастурбации

Мастурбация – это здоровая часть сексуальности и естественный процесс познания своего тела. Все или почти все люди затрагивают себя, мастурбируют. И это точно, не что-то противное неестественное.

Такое чувство стыда может быть связано с детством, когда родители могли устыдить ребенка за то, что он затрагивает себя.

Хотя в детстве прикосновения к гениталиям – совершенно нормальный процесс познания своего тела. Поэтому вместо того, чтобы ругать ребенка, лучше объяснить, что это нормально, но это следует делать только наедине.

Что делать?

Вы можете попытаться узнать собственное тело, чтобы оно не вызывало у вас чувство стыда. К примеру, разглядеть в зеркальце строение своей вульвы, погладить свое тело, уделяя внимание груди и бедрам. Также позаботьтесь и об атмосфере, зажгите ароматические свечи, включите музыку и приглушите свет, примите теплую ванну, выключите телефон, чтобы вас никто не беспокоил.

Важно проработать предубеждение «мастурбация – это плохо». Ведь хотеть получать удовольствие – вполне нормальное желание. Однако, если вы чувствуете, что не можете самостоятельно с этим справиться, а вашей самоподдержки недостаточно, то лучше обратиться к психотерапевту.

В отношениях больше не хочется секса

Отсутствие или понижение либидо может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Поэтому если вы чувствуете, что в последнее время вам не хочется секса, то есть смысл обратиться к врачу.

Кроме того, сейчас мы живем в условиях полномасштабной войны, которая также оказывает существенное влияние на наше либидо. Ведь мы переживаем длительный стресс, что может вызвать тревожность, депрессию, постоянный страх за себя и своих близких.

Снижение сексуального желания может быть также одним из последствий. В то же время, мы продолжаем ходить на работу, учиться и решать бытовые проблемы, тратя свой ресурс. Поэтому если сейчас у вас на работе завал, то на секс может элементарно не хватить сил.

Что делать?

Попытайтесь понять причину снижения либидо. Возможно, это из-за неприятия своего тела, поведения партнера/партнерши, которая вас оскорбила, или стресс или усталость.

Если вам сложно найти причину, то это лучше обсудить с сексологом или психотерапевтом. Специалист поможет лучше понять свои потребности и эмоции, а также научиться общаться об этом с партнером/партнершей.