Что такое абьюз

Абьюз (от англ. Abuse) - злоупотребление, насилие, в научной психологии определяется как любая форма поведения, причиняющая вред другому человеку. Это может включать физическое, эмоциональное, психологическое, экономическое или сексуальное насилие, направленное на уничтожение автономии, достоинства или психического здоровья жертвы.

Важно отметить, что абьюз не ограничивается физическим насилием и часто включает в себя манипуляции, контроль и изоляцию жертвы.

Формы абьюза

Физический абьюз. Умышленное применение физической силы, которая может включать избиения, толкания или другие действия, причиняющие вред телу.

Эмоциональный/психологический абьюз. Постоянное обесценение, критика, манипуляция, унижение, газлайтинг (формирование у жертвы сомнений в собственном восприятии реальности).

Сексуальный абьюз. Принуждение к сексуальным действиям без согласия, изнасилования или других форм сексуального насилия.

Экономический абьюз. Контроль над финансами партнера, запрет на работу или доступ к средствам с целью подчинить жертву.

Признаки абьюзивных отношений

Объективными считаются отношения, в которых одна сторона систематически контролирует, унижает или наносит ущерб другой. Согласно профессиональной психологии, отношения могут считаться абьюзивными при наличии следующих признаков:

1. Контроль и власть

В таких отношениях один человек стремится к полному контролю над другим, его поведением, мыслями и действиями. Это проявляется в запретах, манипуляциях, ревности, контроле передвижений или контактов жертвы.

2. Насилие и угрозы

Абьюзер может использовать физическое насилие или угрозу его применения для покорения партнера. В психологическом объеме это могут быть эмоциональные манипуляции, постоянные угрозы оставить или унизить жертву.

3. Изоляция

Объективные партнеры часто изолируют жертву от друзей, семьи или работы. Это делается для того, чтобы жертва стала полностью зависима от абьюзера и не имела возможности получить поддержку извне.

4. Цикличность поведения

Объективные отношения часто проходят через циклы насилия. После взрывов агрессии может наступать фаза раскаяния, когда абьюзер обещает измениться, но этот цикл продолжается снова и снова.

Последствия абьюза

Согласно исследованиям, абьюз может иметь долгосрочные психологические последствия, включая развитие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), тревоги, депрессии, проблем с самооценкой или чувство вины.

В таких отношениях жертва часто чувствует себя в ловушке, даже не всегда понимая, что находится в объективной ситуации.

"Абьюзивные отношения можно диагностировать через повторяющиеся циклы токсического поведения, подрывающего психическое и эмоциональное благополучие другого партнера. Важно также понимание того, что абьюз может быть не только явным (физическим), но и скрытым (эмоциональным или экономическим)". , – подчеркивает Наталья Гарина.

С научной мысли, работа с абьюзом требует специализированной психологической помощи и поддержки, чтобы жертвы могли преодолеть последствия насилия и восстановить собственную жизнь.