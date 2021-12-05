39-річна олімпійська чемпіонка довела до сліз українців чуттєвим танцем на пілоні

39-річна Ірина Мерлені - перша жінка, яка отримала золото в чоловічому виді спорту - вільній боротьбі на Олімпіаді-2004, здивувала українців неймовірно чуттєвим танцем на жердині (pole dance).

Іра каже, що з дитинства мріяла перемагати, адже її кумирами були Джекі Чан і Брюс Лі. Тато став особистим тренером дівчинки, загартовуючи її з чотирьох років.

А в 2004-му весь світ облетіли кадри, на яких маленька, але міцна 22-річна дівчинка емоційно кидається в обійми тренера, повалюючи його на татамі після оголошення про перемогу. Тоді Іра плакала, коли стояла на п'єдесталі під Гімн України.

Зараз спортсменка каже, що їй себе шкода, дивлячись її виступи. Вона згадує травми і тиск, чоловічий вид спорту в якому потрібно відповідати.

Фото: Ірина Мерлені на шоу Україна має талант 2021

До 2012 року Іра кидала спорт, то знову починала, в результаті пішла працювати в адміністрацію міста Хмельницький у справах молоді та спорту і налагоджувати сімейне життя.

Вийшла заміж, народила синів Адама і Артура, зараз їм 10 і 15 років. Поки вела життя чиновника, захопилася спочатку зумбою, а потім пілоном. Тепер спортсменка прийшла показувати своє вміння на всю країну - і у неї вийшло!

Притула ховав сльози, Мішина і Кот захоплювалися. Звичайно ж вона отримала три заповітні "Так" після свого чуттєвого номера на жердині під пісню Стінга "Shape Of My Heart".

Це важливо знати:

Ірина Мерлені - олімпійська чемпіонка (Афіни, 2004), бронзова призерка Олімпіади (Пекін, 2008); чемпіон світу (2000, 2001, 2003), чемпіон Європи (2004, 2005).

21 вересня 2013 року увійшла до зали слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби (FILA).

Зазначимо, що шоу "Україна має талант" стартувало після чотирирічної перерви десятим сезоном. В ефір вже вийшов сьомий випуск, де найобдарованіші українці показували свою майстерність перед суддями Сергієм Притулою, Ксенією Мішиною та Євгеном Котом.

Виходить шоу щосуботи у вечірньому ефірі на каналі СТБ.