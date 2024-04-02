39 дней до смерти: дневник Екатерины Савенко, погибшей в Мариуполе, в музее "Голоса мирных"

Екатерина Савенко начала вести дневник с первыми взрывами 24 февраля 2022 года. Писала каждый день - до гибели мужа Виталия и своего ранения, которое станет роковым… После смерти женщины две тетради сумеет вывезти из разрушенного Мариуполя ее мама.

В воспоминаниях за последние 39 дней жизни уместилось все: сказочный снег и ужас от смертоносных самолетов. Цвет крокусов и холодные изнурительные ночи в подвале. Огонек надежды, который гасился отчаянием, и ирония по поводу того, что стадии принятия горя нуждаются в пересмотре.

"Драгоценные мои мама и папа, живите, пожалуйста! Простите меня, мои родные, за все, что я сделала неправильно! Я стою перед вами на коленях, я целую ваши ноги и землю, по которой вы ходите. Береги вас Бог", - напишет Екатерина в один из трудных дней. Обращается она и к своей дочери Надежде, и к друзьям…

Записи прервутся 29 марта 2022 года. Российский снаряд попадет в их дом. Виталий погибнет сразу. Тяжелораненная Екатерина через три дня выпрыгнет из охваченной пожаром больницы, и в страшных муках будет жить еще двое суток.

"Мама! Я ранена. В горбольнице №1. Врачи все ушли. Поломана нога и разорвано лицо. Виталик погиб. Надя в больничном подвале. Помогите", - таким было ее последнее сообщение на крошечной картонке.

Эту записку передадут матери… Мамы Кати и Виталия пойдут в больницу. Дочь мать увидит случайно. Катя умрет на ее руках в подвале 4 апреля... Екатерине навсегда останется 42 года. Виталию - 47. Их дочь Надежда выживет и сможет эвакуироваться.

Дневник Екатерины Савенко - это гораздо больше, чем личные сообщения одного человека. В нем - трагедия Мариуполя. Трагедия Украины.

Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.