370 тысяч и "герой Донбасса". Почему россияне так хотят Джонни Деппа, хотя он их презирает

Действительно ли знаменитость обратилась к россиянам

Новый фильм с участием Джонни Деппа в главной роли "Жанна Дюбарри" выйдет на экраны 20 июля. Перед началом общих показов кинотеатры часто организуют допремьерные, куда приглашают разных гостей.

Обычной практикой для таких закрытых показов является видеообращение актеров к зрителям. Премьера в России не стала исключением, однако "имперцы" решили, что Депп обратился именно к ним, а не ко всем мировым зрителям.

"Очень спасибо, что нашли время, чтобы посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я очень горжусь этим и надеюсь, что вам это понравится. Берегите себя и до скорой встречи", - сказал актер.

Как видим, никакого упоминания о России в его словах нет.

Отметим, что один из продюсеров фильма является гражданином России. Речь идет о Константине Йолкине, которого пригласили к сотрудничеству с французской кинокомпанией. Именно поэтому украинские кинотеатры не представят фильм на своих экранах.

Есть ли у Джонни Деппа связь с Россией

Можно предположить, что ажиотаж вокруг псевдообращения актера к россиянам связан с недавними слухами о его путешествии в страну-агрессорку.

Так, росСМИ сообщали, что звезда хочет приехать к ним для записи общей песни с российской группой. Кроме того, ему пообещали провести экскурсию. Такой "подарок" якобы настолько взволновал Джонни Деппа, что он снизил свой гонорар почти в 13 раз - с 5 миллионов до 370 тысяч долларов!

Однако согласитесь, вряд ли звезду мирового масштаба может столь сильно привлекать мавзолей Ленина или деревни в Подмосковье.

Кстати, недавно россияне во временно оккупированном Алчевске "героизировали" Джонни Деппа, сделав его советским военным. Для точности дали ему имя Бабанина Николая Андреевича и одели в форму с орденами. Но и это не могло настолько восхитить известного пирата.

Вместе с Джонни Деппом "героизировали" и Эштона Кутчера (фото: facebook.com/Павел Дыба)

Интересно, что это реальный человек, родившийся в Алчевске и действительно военный. Но отнюдь не с точными чертами лица голливудского актера.

Несмотря на это, следует добавить, что иностранные СМИ приписывают Деппу роман с российской танцовщицей Полиной Глен. Поговаривали, что он даже намерен жениться на ней и приехать в Россию для знакомства с родителями. Однако дальше слухов эта история не развилась.

Роман Джонни Деппа с российской танцовщицей закончился, так и не начавшись (фото: dailymail.co.uk)

Полина Глен (фото: instagram.com/polinaglen)

Почему россиянам так нужен Джонни Депп

Напомним, что при принятии различных санкций и эмбарго против РФ ее граждане активно избавлялись от всего импортного, включая вещи от всемирно известных брендов, американской техники и даже валюты.

Тогда они отмечали, что Россия не нуждается в ничего иностранном, а может сама обеспечивать себя продукцией первой необходимости, туризмом и развлечениями.

Однако премьеры американских и европейских фильмов все равно проходят в российских кинотеатрах, а актеры, выражающие поддержку Украине, как Джонни Депп, остаются кумирами россиян. Почему так?

Из этого можно сделать вывод, что россияне - неполноценная нация и хотят восполнить этот пробел голливудскими звездами. Противоположная позиция знаменитостей бьет по самовлюбленности "имперцев", поэтому они придумывают небылицы. Но это не очень выгодный путь.

Как Джонни Депп относится к Украине

Еще в далеком 2016 году актер поддержал незаконно заключенного в России Олега Сенцова. До этого он выразил поддержку украинцам во время Революции Достоинства.

Джонни Депп поддержал украинского режиссера Олега Сенцова (фото: facebook.com/UkraineMFA)

На концертах группы Hollywood Vampires, которую Джонни Депп создал вместе с несколькими другими голливудскими актерами, появлялся украинский флаг и кадры с войны, развязанной Россией.

Более того, источники разных изданий писали и о том, что Джонни Депп состоит в отношениях с украинской моделью, известной в США. И вроде бы она уговаривает его изучать украинский язык и получить гражданство.

Поэтому ни одной поддержки Деппа лично россиянам нет. Им наконец-то пора осознать, что "великая русская душа и культура" давно не интересует цивилизованный мир.