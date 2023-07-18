37-летняя Линдси Лохан впервые стала мамой. 5 вещей, которые стоит знать о ее муже

Мы на седьмом небе

Линдси Лохан сообщила 17 июля они вместе с мужем стали родителями мальчика. Малыша назвали Луай. "Мы на седьмом небе от любви" - передал слова пары представитель актрисы.

Никакой дополнительной информации артистка сообщать не стала. Даже точной даты рождения сына Линдси не назвала.

О беременности актрисы стало известно в марте - она опубликовала эмоциональное фото в Instagram с детским комбинезончиком и написала - "Мы счастливы и взволнованы!"

Линдси Лохан не скрывала свою беременность (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Что известно о Бадере Шаммасе

Линдси Лохан сказала "да" своему мужу 1 июля 2022 года. Чуть позже она опубликовала фото, где подтвердила, что пара действительно поженилась.

"Я самая счастливая женщина в мире. Ты нашел меня и знал, что я хочу найти счастье и благодать одновременно. Я ошеломлена, что ты мой муж. Моя жизнь и все, что у меня есть…Каждая женщина должна чувствовать подобное ежедневно", - поделилась Линдси с фанатами.

В октябре 2022 года она впервые откровенно рассказала о супруге в интервью. И назвала его лучшим мужчиной на земле.

"У меня замечательный муж, очень спокойный человек. Просто лучший", - сказала актриса.

Линдси Лохан и Бадер Шаммас (фото: instagram.com/lindsaylohan)

1. Бадер - банковский гений

Он финансист и вице-президент Credit Suisse, международной компании по управлению капиталом, базирующейся в Дубае. До 2017 года он работал юрист в крупной компании. В Instagram у него есть собственная страница и Линдси часто его отмечет, но аккаунт является приватным.

2. Учился в колледже в США

Шаммас родом из Кувейта. Несколько лет прожил в США. Бадер до переезда в Дубай получил степень в области машиностроения в Университете Южной Флориды в 2010 году. Через два года - степень бакалавра наук в области финансов во время учебы в Колледже бизнеса Джона Х. Сайкса при Университете Тампы.

3. Тайные отношения с Линдси

Пара держала свои отношения в тайне довольно долго. Известно, что до помолвки они встречались почти два года - с 2018 года. И уже год они в законном браке.

Они познакомились в ОАЭ 7 лет назад, когда Лохан переехала жить в Дубай.

"Это здорово. Это потрясающе. Я встретила своего человека. Никогда не знаешь, встретишь ли ты его в жизни, а он потрясающий парень, и я люблю его, и мы отличная команда. Вы можете просто поделиться всем с кем-то, и это так особенно. Все становится намного важнее", - сказала Линдси в одном из интервью.

4. Медовый месяц на Турецкой Ривьере

После заключения брака Линдси с Бадером отправились в медовый месяц на Турецкую Ривьеру. На своих страницах в соцсетях актриса показала несколько снимков, где влюбленные наслаждались обществом друг друга.

5. Семья Лохан приняла Бадера

До помолвки и заключения брака Бадер начал общаться с родными Линдси. Вместе с сестрой артистки, Али Лохан, они побывали на музыкальном фестивале.

Отец звезды также в интервью рассказывал, что очень рад за свою дочь и ее избранники. А младший брат актрисы назвал ее мужа своим другом.

Накануне свадьбы, Дина Лохан (мама Линдси) назвала будущего зятя "отличным парнем".

Линдси Лохан с мужем (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Секрет успеха Линдси Лохан

Будущая актриса родилась в 1986 году в Бронксе, Нью-Йорк. С 3 лет занималась модельным бизнесом, снималась в рекламе, потом стала актрисой кино. Уже с 10 лет - звезда многих телесериалов. С 2005 года - выпустила первый сольный музыкальный альбом.

Популярность ей принесли фильмы "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки" и "Сумасшедшие гонки". В 2007 году карьеры встала на паузу - звезда угодила в два ДТП и трижды в реабилитационный центр из-за проблем с наркотиками и алкоголем.

В 2008 году снялась в сериале "Дурнушка", а потом в фильме "Мачете" - в 2010. При этом, в 2007 году она попала на первое место в списке "100 самых сексуальных женщин".

После этого - у Линдси было много взлетов и падений, попыток вернуться в кино и начать новый собственный бизнес. Она даже владела клуба в Греции и была целый год невестой российского бизнесмена, которого потом обвинила в жестокости.

В 2016 она уехала в Дубай и сообщила, что начала изучать ислам. Ее роли в кино стали совсем другими и как утверждала Лохан - она нашла новый путь в жизни.