33-летняя мама-миллионерша удивила подходом к воспитанию детей

Хейзел Секко стала миллионершей в 28 лет, однако ей пришлось пережить финансовую травму вместе со своей семьей. Сейчас основательнице Align Financial Solutions 33 года, она воспитывает двух дочерей и делает все, чтобы ее дети знали, что деньги - это инструмент для удовольствия жизнью.

Какой подход использует молодая миллионерша и чему она учит своих дочерей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Business Insider.

На меня легло бремя тревоги из-за денег

По словам Хейзел, она может проследить отношение к деньгам своей семьи за два поколения. Ее бабушка выросла в Корее во время войны. Свои тревоги о деньгах она передала матери будущей миллионерши. Папа Хейзел был зависим от азартных игр и ее матери пришлось стать кормилицей всей семьи.

"Моя мама испытывала огромное напряжение вокруг денег. Я была единственной дочерью, поэтому на меня часто ложилось бремя ее тревоги, которая проявлялась в гневе. Это не негативное суждение о маме, потому что я понимаю, как ее обстоятельства повлияли на ее отношение к деньгам. Однако со временем я впитала ее гнев и стала чувствовать себя обузой для своей семьи всякий раз, когда мне что-то было нужно", - делится женщина.

Даже когда она иммигрировала в США, оставить семейную травму позади она не смогла. И поняла, что своим детям в будущем она будет передавать совсем другие уроки, которые усвоила деньги.

Благодаря тщательным сбережениям, планированию и удачным шагам в сфере недвижимости Хейзел стала миллионершей, когда ей исполнилось 28 лет. Но для нее этот статус еще странный.

"Говорить это публично мне все еще очень неудобно. Я не хочу относить себя к определенной категории, и быть миллионером - не определяет меня. Это просто не кажется актуальным", – говорит Секко.

Она добавляет, что сейчас для нее гораздо важнее то, как она думает о деньгах. Даже когда Хейзел начала наращивать богатство, она боялась, что все потеряет. Сейчас она упорно трудится над тем, чтобы наслаждаться жизнью, в том числе и тратить деньги. А это важнее любых ярлыков.

Деньги - инструмент радости

Молодая миллионерша признается, что даже когда у нее уже были значительные финансовые ресурсы, она все равно чувствовала вину за расходы. Ей был нужен новый стол, но необходимость тратить на это деньги слило.

"Я призвала себя отступить, когда меня начинали волновать деньги. Я веду дневник, чтобы попытаться переучить свой ум по поводу расходов. Я ставлю себя так, как я хочу, чтобы люди относились к моим дочерям, и воспринимаю уроки, которые я хочу, чтобы они усвоили", - объясняет Хейзел.

И ее тактика начинает работать. Раньше она очень строго осуждала себя за расходы, а теперь может сосредоточиться на стоимости вещей, на которые она тратит.

"Например, моя самая большая покупка на сегодняшний день - это мой дом, недалеко от Манхэттена. Моя семья имеет доступ к замечательным ресторанам и культурному опыту. Добраться туда легко, когда моей дочери нужно было обратиться к врачу-специалисту", - говорит женщина.

Когда она сосредотачивается на внимательных покупках, расходы становятся положительным и счастливым выбором, который создает значительные воспоминания и радует тех, кто ей неравнодушен. Способность делать такие выборы, обогащать нашу жизнь и дарить нашим детям радостные впечатления, Хейзел считает для себя самой привилегией как семьи.

Хочу разорвать семейный цикл денежной травмы

"Моим девочкам всего 1 и 3 года, но я уже много думаю, как научить их деньгам. Я думала об этом еще до того, как они родились, потому что хотела разорвать семейный цикл передачи денежной травмы поколения", - подчеркивает миллионерша.

Она уже говорит со старшей дочерью о ценности и когда они находятся в магазине, и она все просит, Хейзел говорит, что позволяет ей выбрать только один товар.

"Если цена на что-то завышена, я говорю ей, что я могу найти это дешевле в другом месте. Когда я говорю это, я всегда придерживаюсь - я хочу, чтобы она знала, что я буду честной по поводу денег. Я хочу, чтобы девушки понимали, что деньги дают свободу, выбор и радость. Обучая их этому, я сама изучаю это на более глубоком уровне", - говорит она.

Этой осенью Хейзел вместе с мужем повезли девочек первый раз в Диснейленд и этот опыт стал для матери очень волнующим.

"Я очень взволнована. У меня никогда не было такого семейного опыта, когда я вырастала, и было так здорово наблюдать, как они наслаждаются этим", - добавляет Секко.

Она признается, что обогащение позволило ей получить этот опыт, но переработка травмы, связанной с деньгами, доставляет ей истинное удовольствие от этого.

"Меня все еще удивляет, что я могу спланировать такой отпуск без гнева, обиды или вины за расходы. Иметь деньги - это одно, но возможность их использовать без чувства вины или стыда - вот, что для меня еще важнее", – резюмирует миллионерша.