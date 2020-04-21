33-річна зірка Playboy покінчила з собою: залишила записку

Зірка Playboy вчинила самогубство (Колаж РБК-Україна)

"Дівчина з обкладинки Playboy Ешлі Мэттингли померла в США

Модель Playboy Ешлі Мэттингли покінчила з собою в США. Причиною смерті зірки популярного журналу стало передозування наркотиками. 33-річну модель виявили мертвою у власному будинку в місті Остін, штат Техас.

Як повідомили в поліції, причиною перевірки будинку Мэттингли став дзвінок її друга. Він повідомив, що Ешлі давно не виходила на зв'язок. Під час огляду місця злочину поліцейські знайшли записку, яка підтвердила, що зірка Playboy покінчила з собою. Зміст записки слідчі поки не стали розкривати. Офіційна причина смерті ще встановлюється і в поліції зазначили, що точна причина стане відома тільки після розтину.

Ешлі Мэттингли

Загибель Ешлі Мэттингли підтвердили її брат Біллі і сестра Крісті. Вони знаходяться в стані шоку від того, що сталося.

"Я не можу знайти слова, щоб виразити свої почуття, тому я просто залишу це тут. Я тебе люблю і буду сумувати за тобою кожен день. Лети, наша старша сестра, я знаю, що ти самий прекрасний ангел на небесах", - написала Крісті в соціальних мережах.

Ешлі Мэттингли

Ешлі Мэттингли була фотомоделлю і зіркою журналу Playboy. У 2011 році вона прикрасила обкладинку журналу і стала "Міс березень 2011". Через деякий час у Ешлі почалися проблеми з алкоголем, і вона лікувалася від залежності. Незадовго до смерті вона завела цуценя золотистого ретривера, щоб позбутися від самотності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка електронної музики вчинила самогубство через нещасне кохання.