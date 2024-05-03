300-летнюю скрипку Страдивари пытались незаконно вывезти из Украины: детали инцидента
На пункте пропуска Краковец таможенники и пограничники изъяли у 28-летней львовянки скрипку Страдивари, производство которой датируется 1713 годом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.
Что известно об инциденте
"Попытку перемещения через украинско-польскую границу скрипки "Antonius Stradivarius" пресекли пограничники совместно с работниками таможни в пункте пропуска "Краковец", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что скрипку изъяли у 28-летней уроженки Львова, которая пыталась вывезти ее в Польшу. Женщина передвигалась на легковом автомобиле "Форд".
"Во время заезда на территорию пункта пропуска женщина выбрала полосу "зеленый коридор" и сообщила, что перевозит личные вещи. Исходя из анализа и оценки рисков, легковушку направили на дополнительную проверку", - говорят пограничники.
Скрипка может иметь культурную и историческую ценность (фото: Facebook/Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины)
В багажнике авто обзорная группа обнаружила скрипку "Antonius Stradivarius" производства 1713 года. Этот музыкальный инструмент может представлять культурную и историческую ценность.
Скрипку изъяли и направили на экспертизу, чтобы определить, имеет ли она ценность. Предварительная оценка стоимости этой скрипки - 15 миллионов гривен.
Напомним, что согласно законодательству Украины, без разрешительного документа за границу нельзя вывозить вещи, имеющие культурную ценность. Очевидно, у львовянки такого документа не было.
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