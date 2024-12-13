Каждому человеку хочется прожить долгую и счастливую жизнь, которая приносит не только здоровье, но и удовольствие от достигнутых успехов. Но не все знают, что для этого нужно делать.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 30 полезных советов, которые стоит использовать уже сегодня.

1. Спросите себя: "С кем я хочу провести последний день своей жизни?"

Уоррен Баффет подчеркивает важность социальных инвестиций. Проведите больше времени с теми, кого хотите видеть в своей жизни.

2. Ограничьте потребление картофеля, пасты и пиццы

Такие продукты быстро превращаются в сахар, что негативно влияет на здоровье, согласно советам Вальтера Лонго, ученого из Института онкологии.

3. Введите "финансовую пожарную инструкцию"

Сделайте детальный обзор своих финансов и сделайте все, чтобы иметь возможность жить комфортно после 60 лет.

4. Не откладывайте встречи с врачом

Добросовестность в отношении здоровья и регулярные визиты к врачу помогают предотвратить серьезные проблемы со здоровьем в будущем.

5. Позаботьтесь о будущем

Составьте план того, что вы хотите успеть в жизни, каких достичь целей. И обязательно - составьте все бумаги, наведайтесь к юристу и напишите завещание.

6. Разнообразие в дружеских отношениях

Наличие разных друзей, которые оказывают чувства, практическую и умственную поддержку, поможет вам справиться с различными аспектами жизни.

7. Проводите время у воды

Ученые отмечают, что нахождение длительное время у воды может положительно повлиять на продолжительность жизни. Вода успокаивает и оказывает лечебный эффект на организм.

8. Позвоните старым друзьям

Исследования показывают, что неожиданный телефонный звонок может значительно улучшить настроение и укрепить отношения. А встреча - подарить приятные воспоминания и удовольствие.

9. Следуйте правилу "хара хачи бу"

В Японии практикуют употребление пищи до установления насыщения на 80%. Это может способствовать сохранению здоровья и продлению жизни.

10. Посещайте музеи и выставки

По словам ученых, созерцание искусства помогает снижению стресса и может улучшить психическое здоровье.

11. Больше гуляйте на свежем воздухе

Жители Сардинии, являющейся частью одной из голубых зон, ведут активный образ жизни, не используя интенсивные тренировки, а также физическую активность ежедневно. Например, вместо того, чтобы ездить на машине, они идут пешком или ездят на велосипеде.

12. Не отказывайтесь от бокала вина

Жители голубых зон часто употребляют бокал вина во время ужина. Исследования показывают, что умеренное употребление алкоголя может иметь положительный эффект на здоровье и снижает риск преждевременной смерти.

13. Представьте свою жизнь после выхода на пенсию

Запланируйте, чем вы будете заниматься, когда выйдете на пенсию. Найдите увлечение или подработку, которые могут вам помочь вам остаться активными и счастливыми.

14. Ешьте больше черники

Черника имеет множество полезных свойств: укрепляет клетки, улучшает звезду, снижает уровень холестерина и тем более, что усложняет долголетие.

15. Придерживайтесь постоянного режима сна

Исследования показывают, что постоянный режим сна способствует поддержанию здоровья мозга, укрепляет иммунную систему и улучшает общее состояние здоровья. Это также важно для восстановления энергии и настроения.

16. Делайте 5-минутные упражнения каждый день

В Японии в голубой зоне Окинавы люди практикуют легкие физические упражнения, которые даже могут выполнять пожилые люди или те, кто ограничен в движении. Это простое, но эффективное занятие поддерживает поддержание физической формы и энергии.

17. Выбирайте средиземноморскую диету

Диета, богатая морепродуктами, овощами, фруктами, оливковым маслом и цельнозерновыми продуктами, может значительно снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Она также способствует улучшению общего здоровья и долголетия. Жители стран Средиземноморья, где эта диета является основной, имеют низкие показатели заболеваемости этими болезнями, что подтверждает ее эффективность.

18. Выберите место, где вы хотите жить

Ваше окружение должно быть таким, чтобы оно поддерживало вашу мобильность и доступ к медицинским услугам. Если у вас болят суставы, не выбирайте жилье на нескольких поверхностях без подъема, и выбирайте места для жизни, где больницы и другие важные объекты находятся рядом.

19. Не инвестируйте импульсивно

Инвестирование без надлежащего исследования может привести к большим финансовым потерям. Чарли Мангер и Уоррен Баффет советуют избегать покупок на основе трендов, таких как криптовалюта или действия, которые стали популярными благодаря новостям.

20. Найдите творческое сообщество

Наличие поддержки в форме творческих групп или клубов обеспечивает сохранение эмоциональной стабильности и улучшает психическое здоровье. Это может быть даже простой круг общения, где вы получаете вдохновение.

21. Исключите соду

Газированные напитки не имеют никакой пищевой ценности и являются источником пустых калорий. Они повышают риск ожирения и различных заболеваний, поэтому лучше заменить их на простую воду или другие полезные напитки.

22. Пригласите друга погулять сегодня вечером

Чтобы улучшить настроение и почувствовать себя счастливым, пригласите друга на прогулку. Это простой способ повысить уровень счастья и укрепить отношения, а также активизировать физическую деятельность.

23. Спросите себя: "О чем я жалею?" сегодня

Не ждите, пока будет слишком поздно, чтобы осознать свое сожаление. Психолог Майкл Жерве советовать задавать себе этот вопрос уже сегодня, чтобы выявить возможность недовольства и заболевания их. Если вы хотите больше времени проводить с семьей или изменить карьеру, начинайте действовать уже сейчас. Это позволяет вам прожить жизнь без сожалений и с максимальной реализацией вашего потенциала.

24. Проводите больше времени на природе

Согласно исследованиям, время, проведенное на природе, помогает снизить уровень стресса, улучшает настроение и общее самочувствие. Прогулки на свежем воздухе стимулируют выработку эндорфинов, что повышает уровень счастья и энергии.

25. Практикуйте благодарность ежедневно

Чтобы чувствовать себя счастливее, выделяйте время, чтобы поблагодарить за то, что имеете. Это может быть благодарность за малое или большое - от хорошего дня до поддержки от близких. Это поможет изменить фокус с негатива на положительные моменты в вашей жизни.

26. Занимайтесь медитацией или йогой

Эти практики помогают успокоить ум, снизить уровень тревоги и стресса, а также улучшить общее психическое и физическое здоровье. Исследования показывают, что регулярная медитация может снизить уровень кортизола (гормон стресса) и улучшить психологическое состояние.

27. Будьте открытыми к новым отношениям

Любовь и эмоциональная близость могут значительно повысить ваше самочувствие и общий уровень счастья. Открытость к новым знакомствам, отношениям и возможностям найти поддержку может обеспечить глубокое сердечное удовлетворение и помочь вам лучше справляться со стрессом.

28. Практикуйте позитивную коммуникацию в отношениях

Любовь и отношения процветают, когда партнеры открыто и честно общаются. Регулярная эмоциональная поддержка, умение выражать свои чувства и потребности помогают укрепить отношения и создать прочную основу для длительной любви.

29. Не бойтесь показывать свою любовь

Проявления любви, будь то через физический контакт, слова или внимание, могут иметь глубокое влияние на ваше эмоциональное здоровье. Часто объятия, поцелуи или просто время, проведенное вместе с партнером, могут значительно улучшить самочувствие, снизить уровень стресса и повысить уровень счастья.

30. Любите себя

Чтобы любить других, нужно начинать с себя. Самоуважение и забота о себе помогают развивать здоровые отношения с другими людьми. Важно принимать себя со всеми своими достоинствами и недостатками, благодаря этому вы сможете установить более глубокое понимание и эмоциональную связь с партнерами.