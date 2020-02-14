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30-річний довгобуд: у Києві помітили роботи на Подільському мосту (відео)

STYLERЖиття    14.02.2020 - 09:13
30-річний довгобуд: у Києві помітили роботи на Подільському мосту (відео)
У Києві будують Подільський міст (Колаж РБК-Україна)

Міст буде з'єднувати Поділ з районами Воскресенка та Райдужним масивом

У Києві продовжують будівництво Подільського моста, який з'єднає Правий берег з Лівим. В мережу потрапило відео з роботами на стадії сьогоднішнього дня. Зараз на місці робіт встановлена в проектне положення металоконструкція пролітної частини заїзду на міст з вулиці Верхній Вал вагою в 500 тонн. Відео з'явилося на YouTube.

Наголошується, що довжина моста становить сім з половиною кілометрів.

Столична влада обіцяє відкрити сполучення по Подільського мосту до кінця 2020 року.

Залізобетонні опори мосту через Дніпро вже побудовані і встановлені на своє місце. Будівельники готують прогону частина мосту до бетонування, перекладають інженерні мережі, облаштовують техмайданчику і проїзди. До того ж йде робота над частковим демонтажем Рибальського мосту.

Як у Києві будують Подільський міст (YouTube)

Відзначимо, що даний міст є знаменитим "довгобудом" у столиці. Його будівництво розпочали у 1993 році. Однак з-за фінансових труднощів 90-х років реалізацію масштабного проекту відклали на невизначений термін. Будівництво стартувало в 2003 році, проте вже в 2008 році активні роботи припинилися.

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