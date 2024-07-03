Названы продукты, которые вредят суставам и приводят к серьезным проблемам

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Какая болезнь часто возникает

Подагра - болезнь, которая чаще всего характеризуется постоянными приступами острого артрита: покраснением, чувствительностью, болью, отеком сустава.

Классическим проявлением считается поражение большого пальца ноги, межфаланговых суставов в основе большого пальца.

Однако подагра может встречаться в виде тофуса, камней в почках или уратной нефропатии. Она возникает вследствие повышенного уровня мочевой кислоты в крови.

Мочевая кислота кристаллизуется, а кристаллы накапливаются в суставах, сухожилиях и окружающих тканях.

Мочевая кислота - это вещество, образующееся при распаде пуринов - азотсодержащих соединений, содержащихся в клетках организма.

Инсулинорезистентность - это состояние, при котором клетки тела не отвечают должным образом на стимуляцию инсулином и не могут использовать глюкозу из вашей крови на собственные энергетические нужды.

Тренер отметил, что также не стоит забывать о водном балансе. Если коротко, то примерно 30 мл воды требуется на килограмм массы. Но не самой воды, сюда входят все напитки, первые блюда, а также вода, которая есть в овощах, фруктах.

Лучше ориентируйтесь на чувство жажды и цвет мочи, чем темнее - тем больше обезвоживание, должно быть практически прозрачным.

Вредные продукты

Алкоголь

Такие напитки провоцируют и поддерживают воспалительные процессы в организме и нарушают углеводный обмен. Соответственно в теле растет уровень мочевой кислоты.

Особое внимание следует уделить злоупотреблению красного вина, поскольку это и алкоголь, и фруктоза. Избыток фруктозы для суставов вредит.

Для того чтобы организм переработал фруктозу, она должна перейти в глюкозу,

но конечным продуктом распада этой реакции является мочевая кислота, разрушающая суставы.

Алкоголь также вызывает обезвоживание, что затрудняет способность выводить мочевую кислоту.

Продукты, богатые фруктозой

Не злоупотребляйте продуктами, которые богаты фруктозой, суточная норма - 30 г. В первую очередь это соки, фрукты, мед, сахар и все сладкое.

Сахар

Суточная норма сахара из всех продуктов - 50 г. Однако обычно все потребляют в 3-5 раз больше в сутки.

Тренер отметил, что не нужно допускать лишнего веса, ведь кроме эстетического дискомфорта появятся проблемы со здоровьем.