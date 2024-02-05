3 причины, почему в доме много пыли и как можно эффективно избавиться

Какой вред для организма

Избыток пыли не привлекателен и может вызвать аллергию, астматические приступы и другие проблемы со здоровьем. В частности, он состоит из следующих вещей:

мертвых клеток кожи

шерсти домашних животных

грязи

волокон одежды

Он может даже содержать вредные вещества, такие как следы металлов, микробы, устойчивые к антибиотикам, микропластик и другие агрессивные химикаты.

Важно помнить, что пыль далеко не всегда является признаком грязного жилья. Его количество зависит от разных факторов: время года, количество обитателей и наличие домашних животных.

Кроме того, пыль попадает в дом через незакрытые окна и двери. Обувь, одежда и лапы домашних животных также могут приносить песок, что способствует дальнейшему накоплению пыли.

Часто регулярная влажная уборка не помогает полностью очистить дом. Этому несколько причин.

Высокая влажность

Высокий уровень влажности создает идеальную среду для размножения пылевых клещей и плесени. К тому же это приводит к слипанию пыли между собой.

Специалисты советуют использовать осушители или кондиционеры, чтобы снизить влажность до идеального уровня, то есть от 40% до 60%. Также можно включить кондиционер вместо открывания окон.

Системы вентиляции

Когда пыль попадает в дом, система должна всасывать его частицы через вентиляционные отверстия и удалять через воздушные фильтры.

Однако, неисправная система отопления, вентиляции, приведет к тому, что дом будет более пильным, чем обычно. Поэтому следует следить за состоянием системы отопления и вентиляции.

Важно также регулярно заменять воздушные фильтры каждые три месяца.

Внешние факторы

Причиной пыли дома может быть оживленная улица с активным движением транспорта. Через открытую дверь и окна внутрь дома может проникнуть многие его частицы.

Лучшим решением является закрытие окон и дверей, а также любых других трещин и щелей. Регулярно стирать нужно ковры, текстиль и убирать в гараже.

Почему нельзя экономить на технике

Если выбираете пылесос, то покупайте модель с водяным фильтром - они лучше собирают пыль и мешают ему возвращаться назад. Кроме того, они отлично очищают воздух и дарят ощущение свежести в доме.

Используйте полироль - им удобно протирать мебель, тогда пыль "садится" на нее гораздо меньше.