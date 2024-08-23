Три гормона, которые способствуют здоровому весу человека

Какие гормоны важны для здорового веса

Щитовидная железа

Гормоны номер один - это гормоны щитовидной железы. Они выполняют все самые главные функции по регуляции обмена веществ.

Насколько легко будет худеть, зависит от того, как активно организм производит свои гормоны щитовидной железы.

При повышении активности щитовидной железы люди худеют, у них снижается вес. Но вместе с тем могут появиться нежелательные симптомы, например, раздражительность, и вообще повышение активности щитовидной железы может указывать на любые заболевания.

Инсулин

Инсулин очень мощный гормон, который важен для регуляции обменных процессов, особенно углеводных, потому что он помогает в клетки заводить глюкозу.

Вдобавок он умеет коммуницировать жировыми клетками и выполняет анаболические эффекты на адипоциты.

Выброс большого количества этого гормона оказывает влияние на развитие метаболического синдрома. Происходит повышение уровня инсулина, вызванное употреблением сладких блюд, что обеспечивает жировые отложения путем замедления расщепления жиров и ускорения их синтеза.

Сладкие блюда увеличивают выработку инсулина, и, потребляя сладкую пищу, стимулируют еще большую потребность в жирах.

Кортизол

Это гормон стресса, и он влияет на локацию жировых клеток.

То есть гормон кортизол помогает набирать вес именно в центре тела и появляются такие кортизольные стрессовые животики, когда лишнее скапливается именно висцерально вокруг органов, таким лишним слоем жира, который выглядит не симпатично. К тому же, это существенно нарушает состояние здоровья.

К тому же часто люди реагируют на стресс желанием съесть что-нибудь сладкое, а потребляя сладости, мы нарушаем метаболизм жиров и углеводов, при этом увеличивается масса тела.