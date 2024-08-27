28 августа: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя ходить в лес
Праздник 28 августа - завтра православные украинцы чтят память святого преподобного Моисея Мурина и святого Августина Иппонского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник: день преподобного Моисея Мурина
Моисей Мурин, уроженец Эфиопии, получил прозвище "Мурин", что означает "черный" или "темнокожий". В молодости он был рабом, но смог убежать и стал предводителем банды разбойников, отличавшейся жестокостью.
Впоследствии Моисей стал испытывать глубокое напряжение. Укрываясь от преследователей, он нашел убежище в монастыре, где под влиянием духовной атмосферы решил изменить свою жизнь. Он стал монахом, начав путь покаяния и быстро достиг высокого уровня духовности. Больше всего он прославился своим смирением и милосердием.
Моисей умер около 405 года мученической смертью во время нападения варваров на монастырь. По преданию. Он даже знал о приближении опасности, но отказался покидать обитель, веря в божий промысел.
Преподобный Моисей Мурин, фрагмент иконы (изображение: Википедия)
По новому календарю завтра день святого Августина Иппонского
Августин родился 13 ноября 354 года в городе Тагаст, который сейчас находится в Алжире. Его мать Моника была христианкой, а отец Патриций сначала был язычником, но потом поддержал жену.
Августин получил образование в Карфагене, где изучал риторику и философию. В молодости он увлекался манихейством, но позже отказался от этой веры и обратился к скептицизму и неоплатонизму.
Переломным моментом для Августина стало его обращение в христианство в 386 году под влиянием святого Амвросия и молитв матери. Он услышал голос, приказывающий ему читать Библию, что стало началом его новой веры.
После обращения Августин вернулся в Африку, основал монастырь в Тагасте и стал епископом Гиппона в 395 году. Как епископ он активно проповедовал, писал и вел богословские споры. Его труды стали важной частью христианского наследия.
Августина, єп. Іппонського (зображення: ies.ucu.edu.ua)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Отдавать и продавать свои вещи
- Обмениваться с другими чем-либо
- Тратить деньги на большие покупки
- Смотреть в сломанное зеркало.
Также не рекомендуется ходить завтра в лес. Раньше считали, что именно в этот день можно с легкостью заблудиться и не вернуться домой. Кроме того, советуют не общаться с незнакомцами, ведь они могут негативно повлиять на вас и вашу семью.
Народные приметы и традиции 27 августа
- Безветренно, но дождь - такая погода еще задержится
- Много росы утром - днем будет солнечно и жарко
- Облака плывут высоко - к ясной, солнечной погоде
- Утром над рекой туман - день будет теплым и хорошим.
Издавна украинцы верили, что завтра вы можете найти правильное решение в сложных ситуациях, съев грушу на закате. Верили, что после этого вы увидите во время сна знак, который подскажет, что нужно сделать.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Василий, Сергей, Иван, Макар, Моисей, Николай, Георгий, Павел, Федор, Анна.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День города Тернополь
- Международный день публичного чтения комиксов
- Всемирный день нарцисса.
Раньше мы рассказывали, можно ли носить крестик умершего родственника и подробности об этом.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.