ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

28 августа: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя ходить в лес

Вторник 27 августа 2024 22:58
UA EN RU
28 августа: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя ходить в лес Церковный праздник 28 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 28 августа - завтра православные украинцы чтят память святого преподобного Моисея Мурина и святого Августина Иппонского по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник: день преподобного Моисея Мурина

Моисей Мурин, уроженец Эфиопии, получил прозвище "Мурин", что означает "черный" или "темнокожий". В молодости он был рабом, но смог убежать и стал предводителем банды разбойников, отличавшейся жестокостью.

Впоследствии Моисей стал испытывать глубокое напряжение. Укрываясь от преследователей, он нашел убежище в монастыре, где под влиянием духовной атмосферы решил изменить свою жизнь. Он стал монахом, начав путь покаяния и быстро достиг высокого уровня духовности. Больше всего он прославился своим смирением и милосердием.

Моисей умер около 405 года мученической смертью во время нападения варваров на монастырь. По преданию. Он даже знал о приближении опасности, но отказался покидать обитель, веря в божий промысел.

28 августа: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя ходить в лес

Преподобный Моисей Мурин, фрагмент иконы (изображение: Википедия)

По новому календарю завтра день святого Августина Иппонского

Августин родился 13 ноября 354 года в городе Тагаст, который сейчас находится в Алжире. Его мать Моника была христианкой, а отец Патриций сначала был язычником, но потом поддержал жену.

Августин получил образование в Карфагене, где изучал риторику и философию. В молодости он увлекался манихейством, но позже отказался от этой веры и обратился к скептицизму и неоплатонизму.

Переломным моментом для Августина стало его обращение в христианство в 386 году под влиянием святого Амвросия и молитв матери. Он услышал голос, приказывающий ему читать Библию, что стало началом его новой веры.

После обращения Августин вернулся в Африку, основал монастырь в Тагасте и стал епископом Гиппона в 395 году. Как епископ он активно проповедовал, писал и вел богословские споры. Его труды стали важной частью христианского наследия.

28 августа: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя ходить в лес

Августина, єп. Іппонського (зображення: ies.ucu.edu.ua)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Отдавать и продавать свои вещи
  • Обмениваться с другими чем-либо
  • Тратить деньги на большие покупки
  • Смотреть в сломанное зеркало.

Также не рекомендуется ходить завтра в лес. Раньше считали, что именно в этот день можно с легкостью заблудиться и не вернуться домой. Кроме того, советуют не общаться с незнакомцами, ведь они могут негативно повлиять на вас и вашу семью.

Народные приметы и традиции 27 августа

  • Безветренно, но дождь - такая погода еще задержится
  • Много росы утром - днем будет солнечно и жарко
  • Облака плывут высоко - к ясной, солнечной погоде
  • Утром над рекой туман - день будет теплым и хорошим.

Издавна украинцы верили, что завтра вы можете найти правильное решение в сложных ситуациях, съев грушу на закате. Верили, что после этого вы увидите во время сна знак, который подскажет, что нужно сделать.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Василий, Сергей, Иван, Макар, Моисей, Николай, Георгий, Павел, Федор, Анна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День города Тернополь
  • Международный день публичного чтения комиксов
  • Всемирный день нарцисса.

Раньше мы рассказывали, можно ли носить крестик умершего родственника и подробности об этом.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви и почему.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарь Праздники
NEWS
Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски
Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски