28 апреля - день Луны в лучшем положении: почему надо слушать интуицию и что запрещено делать

В этот понедельник наступит период, когда Луна находиться в лучшем для себя положении. И именно поэтому 28 апреля следует использовать все шансы от Вселенной.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на понедельник и рассказала, что можно делать в этот понедельник.

Прогноз астропогоды на 28 апреля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических вмешательств. Возможны хирургические вмешательства и посещение парикмахерской. Период получения мощных сил для будущих побед", - предупредила Соловьева.

В понедельник избегайте конфликтов и вспышек эмоций. Также сегодня можно продолжать планировать, разрабатывать стратегии, тактики, накапливать силы.

По словам астролога, 28 апреля обостряется интуиция. Именно поэтому в этот день можно легко определить, с кем стоит общаться, а с кем нет, какая еда полезна, а какая - нет. Важно просто прислушаться к собственным мыслям.

"Проявите щедрость: делайте подарки, занимайтесь благотворительностью. Можно давать деньги в долг. Полезны диета, очистительные процедуры, сауна, баня, физические нагрузки, пешие прогулки. Эффективно развивать свою энергетику", - отметила эксперт.

Кроме этого, в понедельник наступает день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также лежит в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

Некоторые считают понедельник сложным днем, заметила астролог. Но стоит учесть то, что 28 апреля Луна будет в знаке Тельца. И это - одно из лучших для нее положений.

"Благоприятное время для тех, чья деятельность связана с занятиями с землей, ее плодами, химией, гигиеной, бизнесом, музыкой, пением, антиквариатом всеми делами, которые касаются водной стихии", - напомнила Соловьева.

"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - резюмировала она.