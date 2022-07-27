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28 липня українці вперше відзначатимуть нове державне свято: у чому його суть

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Середа 27 липня 2022 09:30
28 липня українці вперше відзначатимуть нове державне свято: у чому його суть Фото: 28 липня - День Української Державності (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

28 липня 2022 року українці відсвяткують День Української Державності - це свято було запроваджено рік тому, і мало би бути додатковим вихідним днем.

Що відомо про свято, і в чому його суть - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Історія впровадження свята

Майже рік тому, 24 серпня, під час святкування 30-ї річниці Незалежності України було запроваджено нове свято

Його встановлено указом президента Володимира Зеленського, підписаним під час урочистостей до річниці.

Це свято співпало з історичною для українців датою - Днем хрещення Київської Русі - України, а також днем пам’яті святого князя Володимира Великого.

Тоді ж під час промови на урочистому засіданні Верховної ради України президент повідомив, що День Української державності стане вихідним днем.

Однак через військовий стан додаткові вихідні скасовуються. Такі нормативи закладені до статті 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.

28 липня українці вперше відзначатимуть нове державне свято: у чому його суть

Фото: В Україні вперше відсвяткують День Української Державності (Getty Images)

В чому суть свята

Верховна рада у травні 2022 року затвердила законопроект, який пройшов під № 5864 і був підтриманий 257 голосами.

Як йдеться у пояснювальній записці, нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави.

Згідно з документом, Україна бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.

День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває Російська Федерація. Оскільки в системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а складовою частиною "триєдиного російського народу".

Раніше ми писали, як в Україні святкуватимуть 1034-ту річницю хрещення Київської Русі - України.

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