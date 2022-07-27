28 липня українці вперше відзначатимуть нове державне свято: у чому його суть
28 липня 2022 року українці відсвяткують День Української Державності - це свято було запроваджено рік тому, і мало би бути додатковим вихідним днем.
Що відомо про свято, і в чому його суть - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Історія впровадження свята
Майже рік тому, 24 серпня, під час святкування 30-ї річниці Незалежності України було запроваджено нове свято
Його встановлено указом президента Володимира Зеленського, підписаним під час урочистостей до річниці.
Це свято співпало з історичною для українців датою - Днем хрещення Київської Русі - України, а також днем пам’яті святого князя Володимира Великого.
Тоді ж під час промови на урочистому засіданні Верховної ради України президент повідомив, що День Української державності стане вихідним днем.
Однак через військовий стан додаткові вихідні скасовуються. Такі нормативи закладені до статті 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.
Фото: В Україні вперше відсвяткують День Української Державності (Getty Images)
В чому суть свята
Верховна рада у травні 2022 року затвердила законопроект, який пройшов під № 5864 і був підтриманий 257 голосами.
Як йдеться у пояснювальній записці, нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави.
Згідно з документом, Україна бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.
День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває Російська Федерація. Оскільки в системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а складовою частиною "триєдиного російського народу".
Раніше ми писали, як в Україні святкуватимуть 1034-ту річницю хрещення Київської Русі - України.