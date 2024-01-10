26-летняя мать троих детей скончалась после косметической операции на ягодицах: что известно

Британка Деми Аголья, 26-летняя мать троих детей и генерал-лейтенант Манчестера из Солфорда, скончалась после небольшой операции по подтяжке ягодиц. Для выполнения операции женщина отправилась в Турцию. Родные предполагают, что она перенесла несколько сердечных приступов, вызванных жировой эмболией.

Деми Аголья начала жаловаться на боль в груди за несколько часов до своего возвращения в Манчестер. В прошлый четверг ей сделали операцию по утяжке ягодиц в одной из клиник Турции и хирурги утверждали, что все прошло успешно.

Она вернулась в клинику в Стамбуле для обследования, но по дороге у нее произошел сердечный приступ, а ее партнер Брэдли Джонс вынужден был сделать искусственное дыхание, чтобы спасти ее жизнь. Женщину поместили в реанимацию, но в понедельник она скончалась.

Ее родные безутешны от горя, без матери осталось трое детей и самому младшему всего 7 месяцев. Брат Деми рассказал, что семья и партнер убеждали молодую женщину не делать эту операцию, так как опасались за ее здоровье.

"То, что произошло - трагично. Мы просто в шоке. Она поехала в Стамбул, чтобы это сделать. Если кто-то думает о полете в Турцию, я бы посоветовал не делать этого! Даже ее парень не хотел, чтобы она это делала. Но ей было 26 лет, у нее свое мнение. Ей всего было 26 лет, она не должна была умереть. Просто никогда не делайте этого, это очень большой риск. У нее осталось трое маленьких детей", - рассказал брат Карл.

26-летняя Деми Аголья и ее партнер (скриншот)

Деми Аголья стала не первой жертвой этой операции. Год назад еще одна британка умерла в Турции после бразильской утяжки ягодиц. 31-летняя Мелисса Керр обратилась в частную клинику в Стамбуле. При такой операции жир собирается из других частей тела и вводится в ягодицы.

Несмотря на опасность этой операции, Британская ассоциация эстетических пластических хирургов утверждает, что она является самым быстрорастущим видом косметической хирургии, популярность которой увеличивается по 20% в год.

В Британии ее избегают из-за рисков, но в Турции ее стали делать. Тем более, что цена колеблется от 6 до 8 тысяч долларов, а в клиниках Стамбула ее делают за 2750 долларов.

BBL - один из самых опасных видов косметической хирургии. Риск смерти выше, чем при большинстве операций и в настоящее время оценивается в один случай на 15 000. Хирурги могут случайно ввести жир в кровоток, что может вызвать потенциально смертельный тромб. Кроме того, есть риск чрезмерного кровотечения, синяков, отеков, временного онемения и шрамов.