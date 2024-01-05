Многодетная мама весила 105 килограммов, но "уменьшилась" вдвое: в чем секрет ее диеты
37-летняя женщина, родившая четверых детей, сумела похудеть на 50 килограммов. Она весила 105 кг, но поняла, что ей нужно что-то с этим делать, в этом ей помогла диета.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью для Daily Mail женщина рассказала, как похудеть после родов и быстро сбросить вес.
С чего начала многодетная мама
По словам женщины, она пробовала немало диет. Однако попытки похудеть приводили лишь к огорчению и увеличению веса. Все ухудшилось после февраля 2021 года, когда многодетная мама, которая воспитывает детей без мужа, перенесла две операции. Это помогло ей избежать онкологии, но процесс реабилитации "добавил" к ее весу еще 10 кг.
"Мой метаболизм на самом деле не работал - раньше я пыталась похудеть и лишала себя еды, пропускала приемы пищи. Это было просто невыносимо, и вес возвращался", - призналась женщина.
Многодетная мама до и после похудения (фото: healthymummy.com)
Вскоре она нашла диету, которая ей подошла. Кроме этого, многодетная мама стала заниматься спортом. Она очень довольна результатами.
"Моя кожа выглядит моложе, я чувствую себя здоровее, счастливее, у меня улучшилось здоровье кишечника и обмена веществ. У меня больше энергии, мой метаболизм постоянно ускоряется, поэтому я сразу же встаю и ем и стараюсь не пить кофе до позднего утра, чтобы получать энергию от хорошей еды, а не от кофеина", - отметила женщина.
Результат похудения (фото: healthymummy.com)
Секрет похудения многодетной мамы
Сейчас женщина весит 55 кг. Ее вес больше не "скачет", добиться успеха ей помогла дисциплина. Она ест цельные продукты, блюда с высоким содержанием белка и клетчатки.
Кроме этого, она выработала несколько правил активной жизни:
- бег и плавание (примерно 2-3 раза в неделю)
- занятия гимнастикой, самостоятельные тренировки дома
- отжимания, подтягивания и стойка
- если привычные занятия надоели - пилатес
- отказ от лифта и эскалатора
- активные прогулки с детьми - вместе с ними можно и бегать, и прыгать на батуте
- частые пешие прогулки.
"У меня четверо детей, я очень занята и у меня много дел, но я научилась расставлять приоритеты в активности - это то, что делает меня психически и физически здоровой, что позволяет мне быть активным человеком, лучшей мамой", - отметила женщина.
Важно отметить, что если вы планируете сесть на диету или увеличить физические нагрузки, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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