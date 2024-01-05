Многодетная мама весила 105 килограммов, но "уменьшилась" вдвое: в чем секрет ее диеты

37-летняя женщина, родившая четверых детей, сумела похудеть на 50 килограммов. Она весила 105 кг, но поняла, что ей нужно что-то с этим делать, в этом ей помогла диета.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью для Daily Mail женщина рассказала, как похудеть после родов и быстро сбросить вес.

С чего начала многодетная мама

По словам женщины, она пробовала немало диет. Однако попытки похудеть приводили лишь к огорчению и увеличению веса. Все ухудшилось после февраля 2021 года, когда многодетная мама, которая воспитывает детей без мужа, перенесла две операции. Это помогло ей избежать онкологии, но процесс реабилитации "добавил" к ее весу еще 10 кг.

"Мой метаболизм на самом деле не работал - раньше я пыталась похудеть и лишала себя еды, пропускала приемы пищи. Это было просто невыносимо, и вес возвращался", - призналась женщина.

Многодетная мама до и после похудения (фото: healthymummy.com)

Вскоре она нашла диету, которая ей подошла. Кроме этого, многодетная мама стала заниматься спортом. Она очень довольна результатами.

"Моя кожа выглядит моложе, я чувствую себя здоровее, счастливее, у меня улучшилось здоровье кишечника и обмена веществ. У меня больше энергии, мой метаболизм постоянно ускоряется, поэтому я сразу же встаю и ем и стараюсь не пить кофе до позднего утра, чтобы получать энергию от хорошей еды, а не от кофеина", - отметила женщина.

Результат похудения (фото: healthymummy.com)

Секрет похудения многодетной мамы

Сейчас женщина весит 55 кг. Ее вес больше не "скачет", добиться успеха ей помогла дисциплина. Она ест цельные продукты, блюда с высоким содержанием белка и клетчатки.

Кроме этого, она выработала несколько правил активной жизни:

бег и плавание (примерно 2-3 раза в неделю)

занятия гимнастикой, самостоятельные тренировки дома

отжимания, подтягивания и стойка

если привычные занятия надоели - пилатес

отказ от лифта и эскалатора

активные прогулки с детьми - вместе с ними можно и бегать, и прыгать на батуте

частые пешие прогулки.

"У меня четверо детей, я очень занята и у меня много дел, но я научилась расставлять приоритеты в активности - это то, что делает меня психически и физически здоровой, что позволяет мне быть активным человеком, лучшей мамой", - отметила женщина.

Важно отметить, что если вы планируете сесть на диету или увеличить физические нагрузки, обязательно проконсультируйтесь с врачом.